Estado disponibiliza 2,8 mil vagas para concurso do Degase

O Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou a abertura de 2.804 vagas para o concurso do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas). Destas, 564 são para ingresso imediato. O edital foi publicado no Diário Oficial na segunda-feira, 21 de julho. Essa seleção marca a primeira vez em mais de uma década que o Degase realiza um concurso público para novos servidores efetivos, algo que não acontecia desde 2011.

As inscrições para o concurso começam na terça-feira, 22 de julho, e vão até 5 de agosto de 2025. Os interessados devem se inscrever exclusivamente no site da Idecan, que é a empresa responsável pela organização do certame.

O governador Cláudio Castro ressaltou a importância do Degase para a proteção da juventude no estado. Ele afirmou que o concurso representa uma oportunidade para quem busca um emprego no setor público e deseja contribuir para uma sociedade mais justa. A ideia é fortalecer o atendimento a adolescentes e suas famílias com mais preparo e dignidade.

O concurso oferece vagas para diversos níveis de escolaridade: médio, técnico e superior. Alguns dos cargos disponíveis incluem Agente Administrativo, Analista de Tecnologia da Informação, Assistente Social, Enfermeiro, Médico Clínico, Pedagogo, Psicólogo, entre outros.

Victor Poubel, diretor-geral do Degase, também comentou a importância desse concurso. Segundo ele, a realização do certame é um marco na política de atendimento socioeducativo do estado e permitirá a recomposição do quadro funcional do Degase. Essa reposição é vista como uma maneira de melhorar o atendimento prestado no departamento, além de aprimorar as condições de trabalho e fortalecer a atuação nas unidades de atendimento.

Todas as informações detalhadas sobre os requisitos, salários, etapas do processo seletivo e cronograma estão disponíveis no site da banca organizadora. Além disso, os interessados podem acompanhar atualizações e conhecer mais sobre as atividades do Degase por meio de seus canais oficiais.