Brasil e Haiti impactam audiência das novelas da Record e Band

No dia 19 de junho de 2026, os números de audiência das emissoras de televisão apresentaram resultados variados, com destaque para o SBT e a Globo, que registraram seus melhores desempenhos na transmissão da Copa do Mundo.

A transmissão do jogo entre Brasil e Haiti pelo SBT alcançou um pico de 13 pontos de audiência, sendo a melhor marca da emissora até aquele momento no torneio. Já a Globo, que exibiu o mesmo evento, garantiu um pico ainda mais alto, cravando 35 pontos. A novela “Quem Ama Cuida”, que foi ao ar antes do futebol, foi o programa mais visto do dia na emissora, atingindo 23,4 pontos.

Por outro lado, a Record registrou baixa audiência com a reprise da novela “Reis”, que obteve apenas 1,7 ponto de média durante as transmissões esportivas, impactada pela concorrência de Globo e SBT. Na Band, a novela “Dona Beja” também teve um desempenho fraco, praticamente zerando a audiência.

Abaixo estão os números de audiência apresentados por cada uma das emissoras na Grande São Paulo, com foco na data mencionada:

Audiências da Globo

Bom Dia SP : 7,8

: 7,8 Bom Dia Brasil : 8,3

: 8,3 Encontro com Patrícia Poeta : 6,6

: 6,6 Mais Você : 6,8

: 6,8 Globo Esporte : 10,8

: 10,8 Jornal Hoje : 10,8

: 10,8 Quem Ama Cuida : 21,6

: 21,6 Copa do Mundo: Brasil x Haiti: 33,3

Audiências da Record

Balanço Geral Manhã : 1,5

: 1,5 Hoje em Dia : 2,7

: 2,7 Cidade Alerta SP : 6,9

: 6,9 Reis – A Decadência: 1,7

Audiências do SBT

Torcida SBT : 3,6

: 3,6 Pré-jogo : 7,9

: 7,9 Copa do Mundo: Brasil x Haiti: 11,7

Audiências da Band

Brasil Urgente SP : 2,3

: 2,3 Dona Beja: 0,2

Os números apresentados foram coletados pelo Ibope e refletem a audiência da televisão na capital paulista. Cada ponto de audiência na medição é equivalente a 78.781 domicílios sintonizados, servindo como referência para o mercado publicitário.