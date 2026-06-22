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Brasil e Haiti impactam audiência das novelas da Record e Band

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Audiência 19/06: Brasil e Haiti fazem estragos na audiência das novelas da Record e da Band
Brasil e Haiti fazem estragos na audiência das novelas da Record e da Band

No dia 19 de junho de 2026, os números de audiência das emissoras de televisão apresentaram resultados variados, com destaque para o SBT e a Globo, que registraram seus melhores desempenhos na transmissão da Copa do Mundo.

A transmissão do jogo entre Brasil e Haiti pelo SBT alcançou um pico de 13 pontos de audiência, sendo a melhor marca da emissora até aquele momento no torneio. Já a Globo, que exibiu o mesmo evento, garantiu um pico ainda mais alto, cravando 35 pontos. A novela “Quem Ama Cuida”, que foi ao ar antes do futebol, foi o programa mais visto do dia na emissora, atingindo 23,4 pontos.

Por outro lado, a Record registrou baixa audiência com a reprise da novela “Reis”, que obteve apenas 1,7 ponto de média durante as transmissões esportivas, impactada pela concorrência de Globo e SBT. Na Band, a novela “Dona Beja” também teve um desempenho fraco, praticamente zerando a audiência.

Abaixo estão os números de audiência apresentados por cada uma das emissoras na Grande São Paulo, com foco na data mencionada:

Audiências da Globo

  • Bom Dia SP: 7,8
  • Bom Dia Brasil: 8,3
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,6
  • Mais Você: 6,8
  • Globo Esporte: 10,8
  • Jornal Hoje: 10,8
  • Quem Ama Cuida: 21,6
  • Copa do Mundo: Brasil x Haiti: 33,3

Audiências da Record

  • Balanço Geral Manhã: 1,5
  • Hoje em Dia: 2,7
  • Cidade Alerta SP: 6,9
  • Reis – A Decadência: 1,7

Audiências do SBT

  • Torcida SBT: 3,6
  • Pré-jogo: 7,9
  • Copa do Mundo: Brasil x Haiti: 11,7

Audiências da Band

  • Brasil Urgente SP: 2,3
  • Dona Beja: 0,2

Os números apresentados foram coletados pelo Ibope e refletem a audiência da televisão na capital paulista. Cada ponto de audiência na medição é equivalente a 78.781 domicílios sintonizados, servindo como referência para o mercado publicitário.

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