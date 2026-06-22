Brasil e Haiti impactam audiência das novelas da Record e Band
No dia 19 de junho de 2026, os números de audiência das emissoras de televisão apresentaram resultados variados, com destaque para o SBT e a Globo, que registraram seus melhores desempenhos na transmissão da Copa do Mundo.
A transmissão do jogo entre Brasil e Haiti pelo SBT alcançou um pico de 13 pontos de audiência, sendo a melhor marca da emissora até aquele momento no torneio. Já a Globo, que exibiu o mesmo evento, garantiu um pico ainda mais alto, cravando 35 pontos. A novela “Quem Ama Cuida”, que foi ao ar antes do futebol, foi o programa mais visto do dia na emissora, atingindo 23,4 pontos.
Por outro lado, a Record registrou baixa audiência com a reprise da novela “Reis”, que obteve apenas 1,7 ponto de média durante as transmissões esportivas, impactada pela concorrência de Globo e SBT. Na Band, a novela “Dona Beja” também teve um desempenho fraco, praticamente zerando a audiência.
Abaixo estão os números de audiência apresentados por cada uma das emissoras na Grande São Paulo, com foco na data mencionada:
Audiências da Globo
- Bom Dia SP: 7,8
- Bom Dia Brasil: 8,3
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,6
- Mais Você: 6,8
- Globo Esporte: 10,8
- Jornal Hoje: 10,8
- Quem Ama Cuida: 21,6
- Copa do Mundo: Brasil x Haiti: 33,3
Audiências da Record
- Balanço Geral Manhã: 1,5
- Hoje em Dia: 2,7
- Cidade Alerta SP: 6,9
- Reis – A Decadência: 1,7
Audiências do SBT
- Torcida SBT: 3,6
- Pré-jogo: 7,9
- Copa do Mundo: Brasil x Haiti: 11,7
Audiências da Band
- Brasil Urgente SP: 2,3
- Dona Beja: 0,2
Os números apresentados foram coletados pelo Ibope e refletem a audiência da televisão na capital paulista. Cada ponto de audiência na medição é equivalente a 78.781 domicílios sintonizados, servindo como referência para o mercado publicitário.