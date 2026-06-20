Tony Tornado deixa novela das 21h para filme da Globo no Nordeste

Tony Tornado, ator de 96 anos, foi confirmado para o elenco do filme “Amor à la carte”, uma produção cinematográfica dos Estúdios Globo. As gravações já começaram no Rio Grande do Norte, uma região que servirá como cenário para a história.

Antes de assumir este novo desafio, Tornado estava escalado para uma novela das 21h, onde interpretaria Osmar Vaz na segunda fase da trama. Esse personagem seria pai de Silvana, um papel interpretado por Belize Pombal, e teria uma relação conturbada com Arthur, vivido por Antonio Fagundes. No entanto, a produção da novela ainda não anunciou quem assumirá seu papel.

A decisão de mudar de projeto se deu após a participação de Tornado em “Êta Mundo Melhor!”, que foi exibida em 2025. Como o intervalo entre os projetos diários seria pequeno, as partes envolvidas decidiram que ele seguiria com a produção cinematográfica, que tem um formato de produção mais curto.

“Amor à la carte” traz uma história romântica, onde uma cozinheira profissional e um empresário do ramo de restaurantes se encontram em uma competição no mundo da gastronomia. O filme é dirigido por Natalia Grimberg e escrito por Juan Jullian. Além de Tony Tornado, a produção conta com Gabriela Loran e Danilo Mesquita nos papéis principais, além de Suely Franco, que recentemente se tornou uma artista com contrato vitalício com a emissora.

Suely Franco está vivendo um momento significativo em sua carreira, tendo participado da novela “Dona de Mim”, exibida em 2025. Para Tornado, essa escolha de projetos de menor duração não significa que ele esteja se afastando da atuação. Em entrevistas, ele afirmou que não pensa em aposentadoria e valoriza o contato com o público, seja nos palcos ou em novos trabalhos.

Com a participação em “Amor à la carte”, Tony Tornado continua ativo na dramaturgia da Globo, permanecendo associado a projetos novos, mesmo que esteja longe da rotina de gravações diárias de uma novela.