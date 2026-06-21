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“Quem ama cuida” será relançado após Mundial e reviravolta de Adriana

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"Quem Ama Cuida" terá relançamento após Mundial e virada de Adriana
"Quem Ama Cuida" terá relançamento após Mundial e virada de Adriana

A Globo liberou todos os capítulos da novela “Quem Ama Cuida” para não assinantes do Globoplay como uma estratégia para manter o público engajado durante a Copa do Mundo. Essa liberação será válida até a próxima semana, em resposta à programação alterada pelos jogos, que podem dificultar a audiência da trama.

A novela, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, passou por mudanças significativas em sua grade de exibição, tendo que se adaptar à programação da Copa. Por exemplo, o episódio que seria exibido nesta sexta-feira, dia 19, foi programado para começar às 19h40, mesmo horário utilizado para programas que vão ao ar às sete da noite.

Ainda segundo informações, a Globo planeja relançar “Quem Ama Cuida” após o término do Mundial, aproveitando momentos importantes na narrativa que devem atrair a atenção do público. Um desses momentos inclui a personagem Adriana, interpretada por Letícia Colin, que, ao ser solta da prisão, começará a confrontar a antagonista da história, interpretada por Isabel Teixeira.

Outro aspecto que deve gerar interesse na trama é a introdução do personagem Heitor Brandão, vivido por Renato Góes. Heitor é o herdeiro de Arthur Brandão, papel de Antônio Fagundes. A presença dele na história trará à tona uma disputa familiar relacionada ao patrimônio, mas esse personagem só aparecerá por volta do centésimo capítulo da novela.

Em termos de audiência, a novela está apresentando um bom desempenho nas regiões metropolitanas. Na Grande São Paulo, a média de pontos é de 22, enquanto no Rio de Janeiro, o número chega a 26. Esses índices demonstram o esforço da emissora em manter a conexão com o público, mesmo com a interferência das transmissões da Copa do Mundo na sua grade de programação.

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