Preço e detalhes técnicos dos carros na Fipe

O Fiat Cronos Drive 1.3 AT 2026 é uma das opções mais acessíveis do nosso querido segmento de sedãs. Com um preço sugerido de R$ 112.990, ele vem cheio de novidades. O design? Agora conta com uma grade frontal bem mais moderna e atraente, que lembra os últimos lançamentos da Fiat lá na Europa. Um detalhe que sempre chama a atenção é o porta-malas, que impressiona com seus 525 litros. Sem dúvidas, um convite àquela viagem de fim de semana com a galera.

Quando a gente olha debaixo do capô, o Cronos não decepciona. Ele traz o motor 1.3 Firefly aspirado, um quatro cilindros que entrega até 101 cavalos de potência e um torque de 13,7 kgfm. O câmbio CVT é automático e simula sete marchas, garantindo trocas suaves e uma condução mais tranquila. Quem já pegou aquele trânsito caótico sabe como um câmbio esperto faz a diferença.

Em termos de economia de combustível, o desempenho é bem razoável. Com etanol, o carro faz cerca de 8,9 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada. Já com gasolina, esses números melhoram bastante, chegando a 12,6 km/l urbano e impressionantes 14,6 km/l nas rodovias. Isso significa menos paradas no posto e mais tempo na estrada.

Falando em vendas, o Fiat Cronos se destaca entre os sedãs compactos mais em conta disponíveis. Nos primeiros meses de 2025, foram emplacadas 14.553 unidades, de acordo com a Fenabrave. Para ter uma ideia, o Hyundai HB20S vendeu 14.931 e o Volkswagen Virtus liderou com 17.173 emplacamentos. Por isso, se você está pensando em um sedã bom e em conta, vale a pena considerar o Cronos.

Principais equipamentos do Fiat Cronos Drive 1.3 AT 2026

Dentre os muitos recursos, o Cronos Drive 1.3 AT 2026 tem ar-condicionado com filtro antipólen e banco do motorista com regulagem de altura. A central multimídia UCONNECT de 7″ touchscreen é bem completa, com conectividade wireless para Android Auto e Apple CarPlay, além de Bluetooth e duas entradas USB. Ah, e o sistema de reconhecimento de voz é um toque bem prático.

Para a segurança, ele conta com cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos e regulagem de altura, além de cintos traseiros também retráteis. O câmbio automático CVT, com modo Sport, proporciona uma condução dinâmica, enquanto a direção elétrica progressiva garante fácil manobrabilidade. Faróis em LED e fixação Isofix para cadeirinhas infantis são detalhes que fazem diferença para as famílias.

Outro ponto que vale mencionar é a iluminação no porta-malas, que ajuda muito na hora de procurar algo em viagens noturnas. Com luz de rodagem diurna em LED e piloto automático, o carro se torna bastante confortável para longas viagens. E não podemos esquecer do sensor de estacionamento traseiro, que facilita na hora de estacionar.

Ficha Técnica do Fiat Cronos Drive 1.3 AT 2026

Aqui vão alguns detalhes técnicos:

Motor : 1.3 Firefly

: 1.3 Firefly Cilindros : 4 em linha

: 4 em linha Potência máxima : 101 cv

: 101 cv Torque máximo : 13,7 kgfm

: 13,7 kgfm Transmissão : Automática de 7 velocidades

: Automática de 7 velocidades Tração : Dianteira

: Dianteira Pneus : 185/60 R15

: 185/60 R15 Tanque de combustível : 47 litros

: 47 litros Porta-malas : 525 litros

: 525 litros Peso: 1.139 kg

Essas especificações mostram que o Cronos é uma opção sólida e que pode fazer com que suas andanças pela cidade e estradas sejam muito prazerosas. Ele combina eficiência, conforto e um design que certamente chamará a atenção na rua. Boa sorte na sua escolha!