As cidades menos recomendadas para viver no Brasil, segundo Harvard

De acordo com um estudo do professor Michael Porter, da Harvard Business School, o Índice de Progresso Social (IPS) avalia como se dá o bem-estar em diferentes áreas, levando em conta indicadores sociais e ambientais. Utilizando mais de 50 métricas nacionais e pesquisas em fontes como IBGE e DataSUS, o índice resulta em uma pontuação que mede a qualidade de vida, variando de 0 a 100.

Recentemente, uma pesquisa revelou que 20 cidades brasileiras apresentam resultados muito baixos, principalmente por conta de problemas como infraestrutura precária e falta de serviços básicos. Confira a lista dessas cidades com suas respectivas pontuações:

Uiramutã (RR): 37,63

Alto Alegre (RR): 38,38

Trairão (PA): 38,69

Bannach (PA): 38,89

Jacareacanga (PA): 38,92

Cumaru do Norte (PA): 40,64

Pacajá (PA): 40,70

Uruará (PA): 41,26

Portel (PA): 42,23

Bonfim (RR): 42,27

Anapu (PA): 42,30

Oiapoque (AP): 42,46

Pauini (AM): 42,63

Nova Nazaré (MT): 42,78

São Félix de Balsas (MA): 43,05

Feijó (AC): 43,11

Amajari (RR): 43,38

Pracuúba (AP): 43,50

Gaúcha do Norte (MT): 43,53

Santa Rosa do Purus (AC): 43,78

Uiramutã: conheça a cidade que lidera o ranking das piores cidades brasileiras

Uiramutã, localizada no extremo norte do Brasil, abriga grandes reservas indígenas e um Parque Nacional. Tendo sua localização próxima às fronteiras com a Guiana e a Venezuela, essa cidade chama a atenção por várias razões.

Entretanto, os dados da pesquisa mostram que Uiramutã enfrenta grandes desafios. A cidade obteve notas muito baixas em aspectos fundamentais, como moradia e acesso à informação e comunicação, resultando na pontuação de 37,63. Essa posição preocupante é acentuada pelo fato de Uiramutã estar classificada em 5365ª lugar na lista do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Brasil.

É interessante notar que a cidade tem um alto potencial turístico. Uiramutã é cercada por belezas naturais, como serras, cachoeiras e áreas preservadas, que poderiam ser bastante exploradas para melhorar a realidade local.