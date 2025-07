Chuva persiste no Rio e se dirige a Minas e Espírito Santo

A partir de sexta-feira, dia 25 de agosto, o Sudeste do Brasil enfrentará um aumento na intensidade das chuvas, com destaque para o estado do Rio de Janeiro. Também é esperado tempo instável no sudeste de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo. Essa mudança no clima traz um alívio ao período seco que as regiões vinham enfrentando e acarretará oscilações nas temperaturas. Os moradores poderão sentir dias mais abafados, seguidos de momentos mais frescos.

### Causa das Chuvas

A instabilidade climática é atribuída a um grande transporte de umidade do mar em direção ao continente, combinado com variações nos ventos em altos níveis da atmosfera. Essa combinação favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas, resultando em chuvas locais que podem ser forte em algumas áreas. O alerta para esta sexta-feira indica atenção especial para o sudeste de Minas, todo o estado do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo, onde as chuvas devem ser mais intensas.

### Previsão para o Rio de Janeiro

Na capital fluminense, a expectativa é de um dia chuvoso, com a possibilidade de acumulados de até 20 mm de chuva. Após uma quinta-feira marcada por chuviscos, a tendência é de continuidade das instabilidades meteorológicas. As temperaturas na cidade devem variar entre mínimas de 17°C e máximas de 26°C.

No entanto, o cenário mudará para o fim de semana. A partir de sábado, espera-se que o sol volte a predominar. As temperaturas, então, devem subir bastante, chegando a 30°C no sábado e 32°C no domingo, resultando em uma sensação de calor intenso.

### Impacto em Minas Gerais

Em Minas Gerais, a situação mais crítica deve ocorrer na faixa sul e sudeste do estado. Cidades como Passa Vinte (9,2 mm), Alagoa (7,8 mm), Bocaina de Minas (7,6 mm) e Andrelândia (7,5 mm) são as que devem registrar as maiores precipitações nesta sexta-feira. Embora os valores não sejam considerados elevados, eles reforçam a instabilidade, especialmente nas regiões de serra.

### Situação no Espírito Santo

No sul do Espírito Santo, os municípios próximos às divisas com o Rio de Janeiro e Minas Gerais também estarão sujeitos a chuvas, que podem variar de moderadas a fortes. Assim como em Minas, haverá momentos de sol intercalados, e as temperaturas devem permanecer amenas na sexta-feira, mas se elevarão no fim de semana, quando o sol terá um papel predominante.

Diante das previsões, é aconselhável que os moradores das regiões afetadas se preparem para as mudanças no clima e fiquem atentos aos avisos de meteorologia.