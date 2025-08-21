Preço e detalhes de equipamentos na Fipe Carros

O Jeep Commander Longitude 2026 desembarcou no Brasil trazendo novidades que certamente vão agradar os apaixonados por SUVs. Para começar, ele ficou mais acessível, com uma redução de R$ 10.500, agora saindo por R$ 220.990. E se você está pensando em rodar com a família ou um grupo de amigos, fique sabendo que ele é oferecido apenas na versão com 7 lugares, já que a de 5 lugares não andava fazendo muito sucesso.

Debruçando sobre o motor, o bicho mantém um 1.3 turbo flex T270. Um motorzinho que não é só bonito, viu? Ele entrega até 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque. E a transmissão é automática de seis marchas, com tração dianteira — perfeito para quem gosta de uma direção suave no dia a dia.

No quesito design, a Jeep deu um trato na frente do Commander. O para-choque foi redesenhado, a grade está nova e as luzes diurnas de LED agora ficam acima dos faróis. Mudanças que dão um ar mais moderno, e quem vive no trânsito sabe como essas atualizações fazem diferença, especialmente quando você precisa de uma melhor visibilidade nas ruas.

Falando em espaço, esse SUV tem 4,77 m de comprimento, o que não é pouco. Ele também possui um porta-malas de 233 litros com todos os assentos em funcionamento, que pode chegar a impressionantes 661 litros quando a terceira fileira de bancos é rebatida. Pode acreditar, isso é ideal para uma road trip ou uma ida ao mercado.

Equipamentos de série do Jeep Commander Longitude 2026

Agora, se você é fã de tecnologia, vai curtir os equipamentos de série desse modelo. O Commander vem com piloto automático adaptativo, o que facilita bastante em longas viagens, além do reconhecimento de placas de trânsito — ninguém quer levar uma multa por distração, né?

Ele ainda conta com rodas de liga leve de 18 polegadas, sensores de estacionamento na frente e atrás, um sistema de estacionamento semiautônomo, e até monitoramento da pressão dos pneus. Quem dirige em estrada e pega aquelas ultrapassagens doidas, sabe como é bom ter esses mimos.

Outras coisas legais incluem aviso de mudança de faixas, câmera de ré, e faróis e lanternas em LED. Um pacote completíssimo para quem gosta de dirigir com segurança e conforto.

E não para por aí, o SUV tem seis airbags, acendimento automático dos faróis, alertas de limite de velocidade e um assistente ativo de direção. E se por acaso você se distrair, ele tem aviso de colisão frontal e frenagem de emergência com reconhecimento de pedestres e ciclistas. Para quem vive nas grandes cidades, essas tecnologias fazem toda a diferença.

Ficha técnica do Jeep Commander Longitude 2026

Se você é daqueles que fica de olho na ficha técnica, aqui estão alguns detalhes:

Motor: 1.3 GSE Turbo

1.3 GSE Turbo Câmbio: Automático, 6 marchas

Automático, 6 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 176 cv a 5.750 rpm (Etanol)

176 cv a 5.750 rpm (Etanol) Torque: 27,5 kgfm a 2.000 rpm (E/G)

27,5 kgfm a 2.000 rpm (E/G) Velocidade Máx.: 198 km/h

198 km/h 0 a 100 km/h: 10,3 s

10,3 s Consumo (Cidade): 6,9 km/l (E) / 10 km/l (G)

6,9 km/l (E) / 10 km/l (G) Consumo (Estrada): 8,3 km/l (E) / 11,5 km/l (G)

8,3 km/l (E) / 11,5 km/l (G) Comprimento: 4.764 mm

4.764 mm Largura: 1.859 mm

1.859 mm Altura: 1.682 mm

1.682 mm Entre-eixos: 2.794 mm

2.794 mm Altura do Solo: 211 mm

211 mm Tanque de Combustível: 61 litros

61 litros Bagageiro / Carga: 661 litros

661 litros Peso Líquido: 1.668 kg

1.668 kg Carga Útil: 540 kg

540 kg Rodas e Pneus: Liga leve, 235/55 R18 (dianteiras e traseiras)

Liga leve, 235/55 R18 (dianteiras e traseiras) Garantia Total: 60 meses

Com esses dados em mente, fica mais fácil visualizar se o Commander se encaixa no seu estilo de vida. Uma máquina que promete conforto e eficiência.