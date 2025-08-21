Preço e detalhes de equipamentos na Fipe Carros

Mundo Automotivo

Jeep Commander Longitude 2026: preço, ficha técnica e equipamentos
Crédito da imagem: Jeep

O Jeep Commander Longitude 2026 desembarcou no Brasil trazendo novidades que certamente vão agradar os apaixonados por SUVs. Para começar, ele ficou mais acessível, com uma redução de R$ 10.500, agora saindo por R$ 220.990. E se você está pensando em rodar com a família ou um grupo de amigos, fique sabendo que ele é oferecido apenas na versão com 7 lugares, já que a de 5 lugares não andava fazendo muito sucesso.

Debruçando sobre o motor, o bicho mantém um 1.3 turbo flex T270. Um motorzinho que não é só bonito, viu? Ele entrega até 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque. E a transmissão é automática de seis marchas, com tração dianteira — perfeito para quem gosta de uma direção suave no dia a dia.

No quesito design, a Jeep deu um trato na frente do Commander. O para-choque foi redesenhado, a grade está nova e as luzes diurnas de LED agora ficam acima dos faróis. Mudanças que dão um ar mais moderno, e quem vive no trânsito sabe como essas atualizações fazem diferença, especialmente quando você precisa de uma melhor visibilidade nas ruas.

Falando em espaço, esse SUV tem 4,77 m de comprimento, o que não é pouco. Ele também possui um porta-malas de 233 litros com todos os assentos em funcionamento, que pode chegar a impressionantes 661 litros quando a terceira fileira de bancos é rebatida. Pode acreditar, isso é ideal para uma road trip ou uma ida ao mercado.

Equipamentos de série do Jeep Commander Longitude 2026

Agora, se você é fã de tecnologia, vai curtir os equipamentos de série desse modelo. O Commander vem com piloto automático adaptativo, o que facilita bastante em longas viagens, além do reconhecimento de placas de trânsito — ninguém quer levar uma multa por distração, né?

Ele ainda conta com rodas de liga leve de 18 polegadas, sensores de estacionamento na frente e atrás, um sistema de estacionamento semiautônomo, e até monitoramento da pressão dos pneus. Quem dirige em estrada e pega aquelas ultrapassagens doidas, sabe como é bom ter esses mimos.

Outras coisas legais incluem aviso de mudança de faixas, câmera de ré, e faróis e lanternas em LED. Um pacote completíssimo para quem gosta de dirigir com segurança e conforto.

E não para por aí, o SUV tem seis airbags, acendimento automático dos faróis, alertas de limite de velocidade e um assistente ativo de direção. E se por acaso você se distrair, ele tem aviso de colisão frontal e frenagem de emergência com reconhecimento de pedestres e ciclistas. Para quem vive nas grandes cidades, essas tecnologias fazem toda a diferença.

Ficha técnica do Jeep Commander Longitude 2026

Se você é daqueles que fica de olho na ficha técnica, aqui estão alguns detalhes:

  • Motor: 1.3 GSE Turbo
  • Câmbio: Automático, 6 marchas
  • Tração: Dianteira
  • Potência: 176 cv a 5.750 rpm (Etanol)
  • Torque: 27,5 kgfm a 2.000 rpm (E/G)
  • Velocidade Máx.: 198 km/h
  • 0 a 100 km/h: 10,3 s
  • Consumo (Cidade): 6,9 km/l (E) / 10 km/l (G)
  • Consumo (Estrada): 8,3 km/l (E) / 11,5 km/l (G)
  • Comprimento: 4.764 mm
  • Largura: 1.859 mm
  • Altura: 1.682 mm
  • Entre-eixos: 2.794 mm
  • Altura do Solo: 211 mm
  • Tanque de Combustível: 61 litros
  • Bagageiro / Carga: 661 litros
  • Peso Líquido: 1.668 kg
  • Carga Útil: 540 kg
  • Rodas e Pneus: Liga leve, 235/55 R18 (dianteiras e traseiras)
  • Garantia Total: 60 meses

Com esses dados em mente, fica mais fácil visualizar se o Commander se encaixa no seu estilo de vida. Uma máquina que promete conforto e eficiência.

