Como ganhar R$ 5 mil em PIX com Luciano Hang

O empresário Luciano Hang, dono da famosa rede Havan, fez um anúncio curioso recentemente. Ele resolveu oferecer uma recompensa de R$ 5 mil para quem conseguir ajudar a identificar o responsável por uma pichação em um muro no Centro de Brusque, Santa Catarina.

A pichação que gerou toda essa repercussão está localizada na rua Francisco Walendowsky. O empresário divulgou a proposta através de um vídeo em sua conta no Instagram. Ele se disse incomodado com o ato de vandalismo e decidiu que iria contribuir com um valor a mais, além da recompensa já prevista pela prefeitura.

“Se você souber quem foi o vagabundo que pichou este muro aqui em Brusque e denunciar, vai ganhar R$ 1 mil da prefeitura e mais R$ 5 mil meus”, afirmou Hang, enfatizando sua intenção de coibir esse tipo de comportamento.

Lei Municipal Sobre Pichação

Em abril, a Câmara de Vereadores de Brusque sancionou uma lei que estabelece uma multa mínima de R$ 5 mil para quem for pego pichando. Além disso, essa legislação também permite que recompensas sejam oferecidas a quem denunciar os infratores.

As denúncias sobre pichação podem ser feitas diretamente à Ouvidoria da Prefeitura, pelo telefone 156 ou pelo e-mail ouvidoria@brusque.sc.gov.br. Essa medida busca desencorajar a prática e responsabilizar quem insiste em desrespeitar a cidade.

Um Recado aos Pichadores

Luciano Hang fez questão de deixar uma mensagem direta aos pichadores. Ele quer enfatizar que a lei está sendo levada a sério e que quem pratica esse ato frequentemente deixa marcas que facilitam a identificação. “O pichador sempre deixa a sua assinatura. Vamos pegar esse pichador e mostrar que a lei vale de verdade”, contou ele.

O empresário concluiu seu recado pedindo que parem com os atos de vandalismo: “Quem quiser ganhar dinheiro, denuncie. Parem de pichar os muros de Brusque, porque vocês serão procurados.”

Esse tipo de ação reflete não apenas um incômodo com a pichação, mas também uma tentativa de conscientizar a comunidade sobre a importância de cuidar do espaço público. É um tema relevante e que toca na responsabilidade de todos os cidadãos em preservar a cidade.