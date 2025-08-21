Regiões mais impactadas são reveladas

O Rio Grande do Sul está em estado de alerta com a previsão de temporais intensos nas próximas horas. O Centro de Monitoramento da Defesa Civil anunciou que um sistema de baixa pressão chegará ao estado, aumentando a instabilidade climática.

Esse fenômeno, que começa na próxima sexta-feira (22), promete trazer rajadas de vento fortes, que podem superar os 100 km/h, além de chuvas muito volumosas. As regiões mais afetadas incluem o Oeste, a Campanha, as Missões e também os litorais. Os moradores já estão sendo orientados a procurar abrigo seguro, uma vez que as condições podem causar danos materiais, como granizo e ventos fortes.

Efeitos Espalhados pelo Estado

A manhã e a tarde de sexta serão as mais complicadas, com chuvas intensas atingindo diversas áreas, incluindo a região metropolitana. Espera-se que a intensidade do tempo aumente ao longo do dia, elevando os riscos de alagamentos e danos estruturais. Os meteorologistas estimam que as chuvas podem alcançar mais de 80 mm/dia, especialmente na Campanha e no Litoral Sul.

A Defesa Civil já está com suas equipes mobilizadas para monitorar tudo em tempo real. Medidas preventivas estão sendo recomendadas em locais com maior risco de inundações e quedas de árvores. A proteção de estruturas nas áreas costeiras, que são mais vulneráveis, também está sendo intensificada.

Preparativos

Para amenizar os impactos, estão sendo feitas vistorias em áreas de risco. Barreira de contenção está sendo instalada e equipes de resgate ficam em prontidão para intervir, caso necessário. As autoridades locais pedem à população que, durante os momentos de ventos fortes, evitem sair de casa ou transitar pela cidade.

Atenção é fundamental, e o Instituto Nacional de Meteorologia, junto a outros órgãos, reforça a importância de ficar de olho nas atualizações sobre o clima.

Perspectivas Para os Dias Seguintes

Depois da passagem deste sistema, espera-se que no domingo (24) haja uma breve trégua. A chuva deve diminuir gradualmente, mas algumas regiões do Nordeste e do Extremo Norte do estado ainda poderão enfrentar chuvas mais moderadas.

É importante continuar atento a qualquer alteração no clima que possa acontecer, garantindo a segurança de todos. As próximas etapas incluirão uma avaliação dos danos, se preciso. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul vai manter sua vigilância enquanto as condições climáticas não se normalizarem. Os moradores devem ficar ligados nas notificações e alertas emitidos pela Defesa Civil do estado.