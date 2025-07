Pré-venda do Onvo L90 aquece ações da Nio em Hong Kong

A Nio chegou com tudo e já deu o pontapé inicial nas pré-vendas do seu novo SUV, o Onvo L90. Isso aconteceu no dia 10 de julho, e a empresa já está de olho no lançamento oficial, que está agendado para o final do mês, com as entregas começando em 1º de agosto. Para quem curte SUVs e está sempre em busca de novidades, essa pode ser uma bela opção a considerar.

Esse é o segundo modelo da submarca Onvo, que já tinha mostrado sua cara com o L60, lançado em setembro de 2024. O preço de entrada do L90 está em 279.900 RMB, o que dá em torno de US$ 39 mil. Se a grana estiver curta, tem a opção de alugar a bateria por um preço bem mais em conta—193.900 RMB.

Uma coisa bem legal é que geralmente os preços tendem a cair um pouquinho quando o carro é oficialmente lançado. E, mesmo com esse preço aparentemente bom, a Nio garantiu que tem margens de lucro, então não se preocupe, a marca não está jogando dinheiro fora.

William Li, o CEO da Nio, deixou claro que o foco da Onvo não é só vender mais, mas também ser rentável. Eles estão trabalhando com fornecedores para garantir que os preços sejam justos e sustentáveis. Então, apesar de não divulgar quantas reservas têm até agora, eles estão apostando que o L90 será um sucesso entre os consumidores.

E olha só como o mercado reagiu! No dia seguinte ao anúncio, 11 de julho, as ações da Nio subiram mais de 10% na bolsa de Hong Kong, atingindo um valor de 32,3 HKD. Um verdadeiro desempenho, com seis dias consecutivos de alta, totalizando 21% no período.

Os analistas também estão com uma expectativa otimista. O Deutsche Bank acredita que o L90 pode vender cerca de 5.000 unidades por mês, o que ajudaria a Onvo a passar das 10.000 vendas mensais no terceiro trimestre. Para você ter uma ideia, o L60 já vendeu impressionantes 31.862 unidades apenas no primeiro semestre de 2025. Um verdadeiro fenômeno no mercado!

E a Onvo não para por aí. Eles já estão se preparando para lançar o L80, um SUV ainda maior, previsto para outubro. Já aprovado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, o L80 deve manter a média de 5.000 vendas mensais.

Por último, o banco CICC também viu o preço do L90 com bons olhos, destacando seu potencial para se tornar um real concorrente nos SUVs grandes e sofisticados. A Onvo L90 está vestindo a camisa para brigar com marcas poderosas e, pelo visto, já está pronta para entrar na disputa.