Rihanna comparece à estreia de ‘Smurfs’ em L.A. com os filhos

Rihanna with sons RZA and Riot at the 'Smurfs' premiere in L.A. on July 13, 2025.

No último domingo, 13 de julho, Rihanna foi uma das estrelas da pré-estreia do filme "Smurfs" no Paramount Theater em Los Angeles. A cantora, que está grávida de seu terceiro filho com o rapper A$AP Rocky, compareceu ao evento acompanhada de seus dois filhos, RZA, de 2 anos, e Riot, de 23 meses.

A artista de 37 anos chegou ao evento de mãos dadas com os meninos, todos sorridentes e animados. Rihanna chamou a atenção ao usar um elegante traje em tom marrom chocolate, que consistia em uma blusa com detalhes em renda, uma saia estilo baile e uma jaqueta de couro combinando. Seu cabelo estava estilizado em um coque sofisticado.

Durante o evento, um momento especial ficou marcado quando os pequenos conheceram o personagem Papa Smurf. RZA e Riot, vestidos de forma estilosa, estavam radiantes ao interagir com o famoso personagem do filme.

Recentemente, Rihanna fez sua estreia mundial no filme "Smurfs" em Bruxelas, na Bélgica, no dia 28 de junho, também na companhia de A$AP Rocky. Na ocasião, ela usou um conjunto da marca Chanel em um tom celadon, que realçou sua barriga de grávida e foi elaborado com detalhes requintados, levando 840 horas para ser criado.

A$AP Rocky também se destacou no evento, vestindo uma camisa listrada, calças e uma gravata que contrastava com seu look, além de óculos escuros. Juntos, eles se destacaram não apenas em premiações, mas também em eventos da moda, como o desfile da Dior durante a Paris Fashion Week, onde Rihanna exibiu um colar de 70 mil dólares.

A cantora, que já é conhecida por seus momentos icônicos no tapete vermelho, impressionou ao revelar sua gravidez durante o Met Gala de 2025, onde A$AP Rocky foi co-presidente do evento.

No novo filme "Smurfs", Rihanna dubla a personagem Smurfette, prometendo também novidades musicais, incluindo o lançamento da canção "Friend of Mine" em maio. Além dela, o elenco conta com nomes como James Corden, Nick Offerman, e Octavia Spencer.

Com sua carreira em ascensão e sua presença carismática, Rihanna continua a ser uma figura marcante no mundo da música e do entretenimento.