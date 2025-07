Li Auto i8 revela novos detalhes na China antes do lançamento

Novas imagens do Li Auto i8 surgiram na internet, dando uma espiada no novo SUV elétrico da marca chinesa, que será lançado oficialmente no dia 29 de julho. Esse modelo promete surpreender, especialmente para quem é fã de carros familiares, pois tem espaço de sobra e um acabamento que esbanja requinte, com design para até seis ocupantes – um verdadeiro 2+2+2.

Ao entrar no i8, você logo percebe o volante branco e o acabamento claro, que dão um toque todo especial. O painel central agora conta com uma iluminação ambiente circular, que dá aquele charme moderno. Os instrumentos tradicionais foram trocados por uma tela no volante e um head-up display, permitindo que você fique ligado nas informações sem tirar os olhos da estrada. Imagino quem dirige em grandes cidades, onde essa configuração deve facilitar a vida durante o tráfego intenso.

Na parte traseira, as duas poltronas individuais têm ajuste elétrico e ainda incluem mesas dobráveis, uma mão na roda para quem precisa trabalhar ou se entreter durante viagens longas. E se você tem crianças ou adolescentes no carro, vai adorar a tela dedicada para os passageiros de trás, com canhões de ar-condicionado no teto, criando um ambiente bem aconchegante.

Quando o assunto é bagagem, o porta-malas é bem profundo, reforçando essa ideia de conforto e espaço. O console central vem equipado com carregador por indução para o celular e ainda tem várias divisórias para organizar suas coisas. Prático, não é? A sensação de um carro limpo e tecnológico é algo que conquista qualquer motorista.

No quesito mecânico, o i8 não decepciona. Ele vem com dois motores elétricos – um na frente de 150 kW e outro atrás de 250 kW – resultando em nada menos que 536 cv com tração integral inteligente. A tecnologia em carboneto de silício nos motores promete um desempenho impressionante. Quem já dirigiu um carro elétrico sabe que a aceleração é sempre um espetáculo.

E se você é daqueles que não abre mão de longas distâncias, vai curtir as opções de bateria de lítio. Uma delas é de 90,1 kWh, com autonomia estimada de 670 km, enquanto a segunda tem 97,8 kWh, podendo chegar a impressionantes 720 km com uma carga. É como fazer uma viagem sem a preocupação de parar no meio do caminho para recarregar!

Mas o que realmente chama a atenção no i8 é o sistema de assistência ao condutor, o MindVLA. Com um sensor LiDAR potente e uma inteligência que entende comandos e situações, ele atua como um “motorista robô”. Assim, você pode relaxar um pouco e focar na direção, sabendo que a tecnologia está ali para ajudar.

A combinação de desempenho, conforto e tecnologia do Li Auto i8 certamente promete fazer barulho no segmento dos elétricos premium. O que você achou desses novos detalhes? É um gostinho que deixa qualquer entusiasta curioso para conhecer melhor esse modelo.