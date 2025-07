Porsche testa novo Cayenne EV em montanha

O novo Cayenne elétrico está pegando a estrada na Europa, e já dá para sentir que a Porsche não quer perder seu charme de SUV para amantes de carro. Mesmo sem o famoso V8, ele vem com motores elétricos que prometem um desempenho de tirar o fôlego. E não estamos falando de testes em pistas fechadas, mas sim em montanhas históricas e situações reais de reboque.

Um momento marcante foi a subida em Shelsley Walsh, na Inglaterra, uma das pistas mais icônicas do automobilismo. O Cayenne, ainda camuflado, quebrou recordes, completando os 914 metros de pista em 31,28 segundos, mais de quatro segundos a menos que o tempo anterior para SUVs. Nos primeiros 18 metros, ele fez 1,94 segundo, números que rivalizam com carros esportivos, e o melhor? Com pneus de rua.

### Versatilidade em Alto Nível

A Porsche sempre fez do Cayenne um verdadeiro coringa, ideal para famílias ou quem precisa de um carro que faça tudo. E o elétrico não deixa a desejar: ele também é capaz de rebocar até 3.500 kg, igualzinho à versão a gasolina. Para quem gosta de acampar ou precisa transportar equipamentos pesados, isso é música para os ouvidos.

Por trás dessa versatilidade, está a nova plataforma PPE de 800 volts, a mesma usada no Macan EV, mas adaptada para o Cayenne. Enquanto o Macan Turbo elétrico entrega 639 cv e vai de 0 a 100 km/h em apenas 3,1 segundos, o Cayenne, por ser um pouco maior e mais pesado, deve fazer isso em algo entre 3 e 3,5 segundos. É velocidade para dar match com a adrenalina que muitos amantes de velocidade buscam!

### O Legado do V8

Agora, se você é fã do ronco do V8, pode ficar tranquilo. Enquanto o Macan vai perder as versões a combustão até 2026, o Cayenne ainda terá seu V8 até 2030. A ideia é conviver em harmonia com a nova geração elétrica. Isso significa que o prazer de dirigir e o poder de um motor a gasolina não vão desaparecer tão cedo.

Atualmente, o Cayenne já conta com uma versão híbrida, que combina um motor a gasolina 3.0 V6 com um motor elétrico. Essa configuração entrega até 470 cv de potência. Além disso, a versão Turbo E-Hybrid usa um V8 biturbo com 729 cv e acelera de 0 a 96 km/h em apenas 3,5 segundos. É para quem realmente não quer perder a emoção na direção.

Agora, é só esperar para ver como o Cayenne elétrico vai conquistar os corações dos apaixonados por carros. Afinal, a Porsche sempre sabe como misturar tradição e inovação, e esse modelo certamente não vai decepcionar!