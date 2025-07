Cinco erros que podem danificar seu celular sem você notar

Apesar de muitas vezes pensarmos que o único risco para os nossos celulares é deixar cair ou molhar, existem hábitos do dia a dia que podem prejudicar muito mais nossos aparelhos. É bom ficar atento, porque alguns erros simples podem diminuir o desempenho e a vida útil do seu dispositivo. Vamos falar sobre cinco deles que você deve evitar.

Brilho da tela

É super comum deixar o brilho da tela no máximo, especialmente em dias ensolarados. Mas saiba que isso pode acabar com a bateria rapidinho e ainda fazer seu celular esquentar demais. Além do mais, se você tem uma tela OLED ou AMOLED, corre o risco de sofrer com burn-in, que deixa marcas permanentes no display. A dica aqui é ativar o brilho automático ou ajustá-lo manualmente quando estiver em lugares fechados. Seu celular e sua bateria vão agradecer!

Carregadores

Na hora de carregar o celular, evite usar aqueles carregadores genéricos, mesmo que sejam mais em conta. Eles podem parecer uma boa economia, mas não seguem os padrões de segurança da Anatel. Isso pode resultar em falhas no carregamento, além de riscos de sobrecarga e até curto-circuito, o que é perigosíssimo e pode até causar incêndios. Invista em um carregador original ou de marcas confiáveis.

Calor excessivo

Os celulares são super sensíveis ao calor. Componentes internos podem se danificar permanentemente se expostos a altas temperaturas. Portanto, mantenha seu celular em locais frescos e à sombra sempre que possível. E se o dia estiver quente, evite fazer gravações longas ou usar aplicativos que exigem muito do aparelho. Essas pequenas atitudes podem salvar seu celular de um superaquecimento danoso.

Bateria

Os smartphones modernos têm baterias de íon de lítio, que não gostam nada de ser descarregadas completamente. Então, não precisa esperar a carga cair a 0% para colocar para carregar. Isso só acelera o desgaste da bateria. Tente recarregá-la quando estiver em torno de 20-30%. Assim, você prolonga a vida útil dela e mantém seu celular sempre pronto para uso.

Limpeza

Limpar o celular não é só uma questão de estética. O acúmulo de poeira e fiapos pode afetar o funcionamento do aparelho, especialmente nas entradas de fone e na tela. Fazer uma limpeza regular ajuda a evitar problemas técnicos, e você ainda garante que seu celular fique sempre bonitão. Isso evita danos à placa-mãe e melhora a usabilidade geral do aparelho.

Ajustar esses pequenos hábitos do dia a dia pode ter um grande impacto na vida do seu celular. Então, que tal começar agora mesmo?