Joyce entra em desespero ao temer pela vida da filha

Joyce enfrenta momentos de desespero em ‘História de Amor’

Na novela "História de Amor", escrita por Manoel Carlos e atualmente reprise no programa "Vale a Pena Ver de Novo" da Globo, a jovem Joyce, interpretada por Carla Marins, passa por uma fase difícil em seu relacionamento com Caio, vivido por Ângelo Paes Leme. O casal enfrenta uma série de problemas, especialmente após o abandono de Caio. Irresponsável, ele decide deixar Joyce grávida, evitando assim as responsabilidades da paternidade.

Nos próximos capítulos, Joyce entra em uma profunda crise. Ela começa a desconfiar que sua filha pode estar morta, levando-a a ter uma crise de nervos. O personagem Daniel, interpretado por José de Abreu, tenta acalmá-la, mas Joyce está emocionalmente abalada. Depois de algum tempo, ela se dirige ao berçário para ver sua filha, Alice, e expressa o desejo de que Soninha, personagem de Flávia Alessandra, fique ao seu lado no hospital.

Além disso, a relação entre Joyce e sua mãe, Helena, interpretada por Regina Duarte, se torna tensa. Helena finge não se sentir magoada pelas atitudes da filha e acaba se afastando. Em meio a isso, outras personagens, como Sheila, de Lilia Cabral, e Zuleika, de Eva Wilma, também estão planejando suas próprias viagens para o feriado de Ano Novo.

A trama mostra a complexidade dos laços familiares. Paula, vivida por Carolina Ferraz, aproveita a ausência de Zuleika para organizar uma festa de réveillon na casa dos pais, que promete trazer à tona mais conflitos e revelações.

Joyce, nas cenas que se seguem, se mostra agressiva com Helena. Embora a mãe esteja triste com a situação da filha, ela prefere não revidar as hostilidades, demonstrando empatia por Joyce. Agora, a jovem enfrenta a dura realidade de voltar para casa sem sua filha, o que a deixa ainda mais devastada. A novela promete continuar a explorar esses dramas familiares, trazendo à tona temas como abandono, amor e a luta por um lugar no mundo.