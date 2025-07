Porsche informa empregados que modelo de negócios não é mais viável

A Porsche, referência em performance e design, está passando por tempos desafiadores. No ano passado, as vendas caíram 3% e a tendência continuou em queda nos primeiros meses de 2024, com uma baixa de 6% até junho. E as notícias não são muito animadoras: a marca planeja cortar 1.900 empregos até 2029.

Oliver Blume, CEO da Porsche, comunicou aos colaboradores que é hora de ações mais incisivas devido à desaceleração nas vendas na China e aos altos custos provocados por novas tarifas. Ele admitiu que o modelo de negócios que funcionou por décadas já não é viável como antes.

E o que essa mudança significa para os fãs da marca? A linha de carros vai perder dois ícones movidos a gasolina, o Boxster e o Cayman, até outubro. Como consolo, um SUV elétrico está a caminho, mas ainda teremos que esperar até 2026 para ver os novos modelos nas ruas. E o tão esperado Cayenne 100% elétrico será revelado em breve.

Falando no famoso Taycan, as vendas dele caíram alarmantes 49% em 2024, e o cenário não melhorou no primeiro semestre de 2025. O que isso significa para os apaixonados pela marca? Pois é, a eletrificação ainda tem seu desafio, mas o Macan elétrico começou a vender bem, o que pode dar um sopro de esperança.

A América do Norte se mantém como o principal mercado da Porsche, onde as vendas foram ligeiramente melhores, com um crescimento tranquilo de 1% no ano passado. Mas um alerta: aumentos de preços de até 3,6% podem afastar os compradores de modelos como o Macan e o Cayenne. Os clientes que sonham em adquirir um 911 talvez não se importem tanto, já que são habituados a pagar uma boa grana.

Por outro lado, a situação na China é complicada. O mercado lá viu uma queda de 28% nas vendas da Porsche em 2024, e a perspectiva não é boa. Os consumidores estão optando por opções mais acessíveis e cheias de tecnologia, oferecidas por marcas locais.

Corte de empregos pode estar no horizonte, principalmente com a descontinuação do Macan da geração atual em 2026. O novo crossover a gasolina que estão considerando só deve chegar perto de 2030. Isso assusta, não é? E um SUV de três fileiras? A expectativa é alta, mas sem um cronograma definido, a ansiedade só aumenta.

Parece que a Porsche está repensando sua estratégia. Versões com motor a combustão de modelos que seriam elétricos estão sendo consideradas. A meta de vendas de 80% de elétricos até 2030 foi oficialmente deixada de lado, com Blume reconhecendo que essa ideia não é mais realista.

Então, quem está no volante da Porsche sabe que estamos em um momento de transição. A paixão pelos carros continua, mas as mudanças no mercado exigem atenção. O que vem pela frente é incerto, mas a história da Porsche está longe de acabar.