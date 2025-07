Motoristas falam sobre o túnel mais temido do Brasil

Para muitos motoristas, atravessar túneis pode ser uma verdadeira aventura — e não exatamente daquelas emocionantes. Seja por experiências passadas ou pela sensação de estar preso em um espaço fechado, a coisa pode ficar complicada. E quando se fala do túnel Antônio de Queiroz Galvão, na Rodovia dos Tamoios, que liga o litoral norte de São Paulo ao Vale do Paraíba, essas preocupações podem aumentar ainda mais.

Esse túnel, também conhecido como T3/4, é o maior do Brasil, com impressionantes 5.555 metros de extensão. Do jeito que é longo, é como se a viagem nunca tivesse fim. Em várias postagens nas redes sociais, motoristas que passaram pelo local compartilharam suas experiências e revelaram sentimentos diferentes: nervosismo inexplicável, um aperto no peito, insegurança, ansiedade e até medo. Por outro lado, tem quem diga que atravessou normalmente, sem grandes dramas.

Por que o túnel T3/4 é tão temido?

Apesar do temor que causa, o túnel T3/4 não tem nenhuma lenda urbana a seu respeito. O medo dos motoristas parece estar mais ligado à sua enorme extensão. A ideia de que a estrutura é tão longa cria uma sensação de que nunca vai acabar, o que acentua esse nervosismo e desconforto.

O túnel T3/4 é seguro?

Assim como outros túneis, o T3/4 já foi palco de acidentes graves. Mas vale lembrar que a estrutura é bem segura. Ela conta com diversos recursos para proteger quem passa por ali.

O túnel é bem iluminado e possui sinalizações claras. Aliás, os motoristas podem se sentir mais tranquilos porque há áreas de escape em pontos estratégicos. Para garantir ainda mais segurança, o espaço é monitorado constantemente por câmeras.

Se surgir algum problema, os botões de emergência, espalhados a cada 200 metros, acionam equipes de resgate rapidamente. E não para por aí: o túnel está equipado com sensores de gás, hidrantes e um sistema de ventilação que ajuda a manter o ar em boas condições.