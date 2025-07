Comitê Brasileiro de Clubes investe mais de R$ 60 milhões no vôlei

O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) fez um investimento significativo no vôlei brasileiro, ultrapassando R$ 61,3 milhões até o momento. Essa quantia é resultado de uma parceria entre o CBC e a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), que tem como objetivo aprimorar as condições para a prática do esporte no país. O aporte financeiro abrange a entrega de materiais, estrutura adequada e suporte técnico e logístico para a realização de torneios.

Dentro deste montante, R$ 44,5 milhões foram direcionados ao Campeonato Brasileiro Interclubes. Este torneio é considerado uma das principais oportunidades para novos talentos no vôlei brasileiro. Em 2024, foram investidos R$ 6,8 milhões em passagens aéreas, permitindo assim que clubes viajassem e participassem das competições.

O CBC não se limita apenas ao suporte das principais ligações do vôlei, como a Superliga Masculina e Feminina. O investimento também é voltado para as divisões inferiores, incluindo suporte a Superligas B e C, ampliando as chances de desenvolvimento de jogadores em diferentes níveis.

Além disso, o Comitê aplicou R$ 6,9 milhões na aquisição de materiais, equipamentos e na construção de estruturas focadas no treinamento das equipes. Outros R$ 9,9 milhões foram utilizados em diversas áreas, como a contratação de profissionais com expertise multidisciplinar, ajudando na formação integral dos atletas.

Esses investimentos são parte de um planejamento estratégico que visa preparar a equipe brasileira para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, programados para 2028. O objetivo é manter o vôlei do Brasil entre as potências do esporte no cenário mundial.