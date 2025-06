Porsche comemora 40 anos na Itália com edições especiais

A Porsche está de festa! São 40 anos na Itália e, para comemorar essa data, a montadora alemã lançou duas edições especiais que fazem qualquer amante de carros sonhar: o 911 Carrera 4 GTS e o Taycan 4S. Para deixar tudo ainda mais interessante, eles se juntaram à famosa grife italiana Ferragamo, misturando a esportividade Porsche com o requinte do mundo da moda.

O visual dos carros não passou por mudanças drásticas. O foco foi valorizar o que já é icônico na marca, acrescentando detalhes luxuosos que dialogam com o glamour italiano, mas mantendo a essência Porsche. É aquele toque fino que a gente reconhece à primeira vista, sabe?

As carrocerias agora vêm na cor “Blu Sogno”, uma tonalidade criada especialmente para essa série em colaboração com a Ferragamo. Por dentro, cada pedaço revela um capricho: painéis em madeira azul Paldao, linhas brancas pintadas à mão e um acabamento em couro de altíssima qualidade. Se você já teve a chance de viajar em um carro desse tipo, sabe como o interior pode transformar uma simples ida ao trabalho em um passeio de luxo.

As unidades são recheadas de exclusividades. Elas vêm com placas “40 Anni Porsche Italia” nas colunas B, um logo vermelho da Porsche nos cubos das rodas, além de soleiras iluminadas com o nome da Ferragamo. E tem mais! O mostrador do Sport Chrono tem as cores da bandeira italiana – um pequeno detalhe que fala muito sobre a história do carro.

A produção dessas belezuras será bem limitada, com apenas 40 unidades do 911 e 12 do Taycan, homenageando as 12 gerações de modelos Porsche que cruzaram as estradas italianas desde 1985. Com preços que refletem essa exclusividade, o Taycan 4S custa a partir de €205 mil (cerca de R$1,19 milhão) e o 911 Carrera 4 GTS começa em €284 mil (aproximadamente R$1,65 milhão) – pura paixão sobre rodas!

Leonardo Ferragamo destacou que o grande desafio foi adicionar elegância sem perder a identidade Porsche. “A marca já é perfeita”, disse ele, “o objetivo era apenas ressaltar ainda mais a beleza”. E quem não gostaria de ter um carro que combina potência e sofisticação?

Pietro Innocenti, CEO da Porsche Itália, também enfatizou o esmero que envolveu este projeto: “Queríamos algo que unisse o espírito da Porsche ao estilo italiano, sempre com o olhar atento aos detalhes.” E falando em estilo, vale lembrar que a BMW M está preparando um modelo que promete acirrar a concorrência com o Porsche 911, então, os apaixonados por carros têm muito pelo que aguardar!

Esse lançamento não é só uma homenagem, mas um verdadeiro símbolo do que há de melhor no design europeu. Para quem ama um carro de luxo com um toque exclusivo, vale a pena ficar de olho em outras novidades, como o Audi RS Q8 Performance que está a caminho do Brasil.