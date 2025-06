Infiniti QX60 2026: reestilização e nova versão Sport

O Infiniti QX60 2026 chegou com tudo, e os apaixonados por carros vão querer saber tudo sobre ele. O novo modelo já está disponível nos Estados Unidos, começando na faixa de US$ 51.200, mais uma taxa de destino de US$ 1.350. Um pequeno aumento de mil dólares em relação ao modelo anterior, mas vamos explorar o que mudou.

A primeira vista, ele já apresenta algumas mudanças de design bem sutis, mas que fazem a diferença. A grade foi repaginada e agora traz o logotipo iluminado, que dá um charme especial. O para-choque dianteiro ficou mais limpo e as luzes diurnas parecem teclas de piano, trazendo um toque de sofisticação.

E não para por aí! Os detalhes externos também foram cuidadosamente revisados. As portas ganharam um tratamento que alonga visualmente o carro, e a traseira recebeu um novo para-choque que combina bem com as rodas inéditas. O emblema da Infiniti na tampa do porta-malas foi removido, mantendo tudo mais minimalista.

Interior Moderno e Tecnológico

Uma das grandes novidades está no interior. O QX60 agora vem equipado com um sistema de multimídia com tela de 12,3 polegadas, que se integra perfeitamente com o Google. Imagine navegar pelas músicas ou até mesmo usar o GPS só com sua voz! Para os amantes de som, tem a opção de um sistema de áudio Klipsch e condução semiautônoma com o ProPILOT Assist 2.1. Muito prático, não é?

A versão de entrada, chamada Pure, já oferece um bom pacote de itens de série. Faróis de LED, teto solar panorâmico e rodas de 20 polegadas são só alguns dos mimos dessa configuração. Para quem enfrenta o trânsito diário e quer um pouco mais de conforto, os limpadores com sensor de chuva e o para-brisa com isolamento acústico ajudam bastante.

E para completar, só para deixar com água na boca: o Fiat Fastback 2026 também tá chegando. Se você curte novidades, vale a pena conferir!

Conforto em Detalhes

Na versão Pure, os bancos dianteiros têm ajuste elétrico e também são aquecidos. O volante, todo em couro, também se aquece para os dias mais frios. O ar-condicionado é de três zonas, ideal para quem dá carona e quer que todos fiquem confortáveis. O acabamento em metal escovado complementa o visual, bastante refinado.

Segurança em Primeiro Lugar

Na segurança, o QX60 não deixa a desejar. Ele vem com um pacote completo de assistentes, incluindo frenagem automática, alerta de ponto cego e aviso de saída de faixa. Isso é algo que qualquer motorista que já pegou uma estrada movimentada aprecia de verdade.

Versões Sport e Autograph

Uma novidade que chama atenção é a versão Sport, que começa a partir de US$ 61.700. Com um visual mais robusto, a grade escurecida e detalhes em preto brilhante garantem um ar mais esportivo. Os bancos dianteiros são ventilados, e a segunda fila oferece poltronas individuais com aquecimento e um console central removível. Bacana para quem viaja em família ou com amigos!

E para quem gosta do luxo premium, o QX60 topo de linha, chamado Autograph, começa em US$ 66.150. Aqui você encontra bancos de couro com massagem, um sistema de som Klipsch com 20 alto-falantes, retrovisor digital e um acabamento em madeira que dá um toque especial.

E quanto ao motor? Todos os modelos vêm com um motor 2.0 VC-Turbo de quatro cilindros, entregando 268 cv e 39,5 kgfm de torque. A transmissão automática de nove marchas garante uma ótima performance, com opções de tração dianteira ou integral, dependendo do que você escolher.

Se você está sempre em busca de SUVs, não deixe de conferir o Xpeng G01, um concorrente híbrido que está despontando na China. Muita coisa boa está por vir no universo automotivo!