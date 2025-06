Hamilton comenta início ‘não espetacular’ na Áustria; Leclerc analisa desafios da Ferrari

Lewis Hamilton e Charles Leclerc tiveram dificuldades durante o primeiro dia de treinos do Grande Prêmio da Áustria, reconhecendo que ainda há muito trabalho pela frente. Hamilton, campeão mundial sete vezes, enfrentou problemas com a caixa de câmbio de seu carro, o que o impediu de ter um desempenho melhor nas sessões de treinos livres.

Na primeira sessão, Hamilton perdeu tempo na pista devido a um problema técnico que exigiu reparos na garagem. Embora tenha conseguido voltar à pista, seu número de voltas foi o mais baixo entre os pilotos. Já na segunda sessão, o britânico terminou na 10ª posição, mas reconheceu que o dia não foi ideal. “Não foi espetacular”, admitiu. “Tivemos um problema com a caixa de câmbio pela manhã, o que foi frustrante, mas a equipe fez um bom trabalho para nos preparar para FP2.”

A diferença de tempo em relação aos líderes também preocupou Hamilton. Ele mencionou que Leclerc ficou a seis décimos e ele a quase um segundo atrás do melhor tempo, indicando que o carro ainda precisa de melhorias. “Estamos longe do ritmo ideal”, concluiu.

Leclerc, por sua vez, também não ficou satisfeito com o desempenho. Ele não participou da primeira sessão para permitir que o novato Dino Beganovic testasse o carro. No entanto, mesmo em sua única sessão, o monegasco terminou em quinto lugar, mas sentiu que ainda havia trabalho a fazer. “Não estou realmente feliz com meu desempenho. A sensação na pista não estava perfeita e precisamos melhorar bastante para amanhã”, comentou.

Ele acreditou que a performance do carro ainda não estava no nível esperado, mas expressou confiança de que a equipe poderia fazer ajustes para a qualificação. “A velocidade em corrida parece mais positiva, mas nas voltas de classificação temos muito a fazer”, disse ele.

Beganovic, o jovem piloto que testou o carro pela primeira vez, se mostrou empolgado. Ele disse que dirigir um carro de Fórmula 1 foi uma experiência incrível e um passo importante na sua trajetória como piloto. “É muito especial fazer parte de um fim de semana de F1, especialmente em uma Ferrari”, afirmou. “Estou aqui há seis anos na Ferrari Driver Academy, e isso me ajuda a sonhar com um assento na F1 um dia.”

Os pilotos e suas equipes agora trabalham para melhorar o desempenho e se preparar para o próximo dia de treinos e a qualificação. Ambos reconhecem a importância de ajustes para alcançar um resultado melhor na corrida.