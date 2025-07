Porsche Cayenne elétrico se destaca pelo desempenho, revela Fipe Carros

A Porsche está prestes a mostrar ao mundo seu primeiro Cayenne totalmente elétrico, e a expectativa está lá em cima! Antes mesmo do lançamento oficial, já deu para sentir um gostinho do que vem por aí. O SUV elétrico quebrou um recorde em uma famosa subida de montanha no Reino Unido, mostrando que veio para impressionar.

A marca levou o Cayenne para o circuito de Shelsley Walsh, o mais antigo do mundo em operação com seu traçado original. E como ele se saiu? Completou os 914 metros da pista, que tem uma inclinação de 16,7%, em apenas 31,28 segundos! Isso é muito rápido, superando o antigo recorde de 35,53 segundos que pertencia ao Bentley Bentayga. Quem diria que um SUV elétrico podia fazer isso, né?

A habilidade ao volante ficou por conta de Gabriela Jílková, uma das pilotos da equipe TAG Heuer Porsche na Fórmula E. E olha que enquanto a largada acontecia, o Cayenne conseguiu percorrer os primeiros 18,3 metros em somente 1,94 segundo. Isso é tempo comparável a de um carro de corrida, mesmo usando pneus normais de rua. Bem impressionante, para dizer o mínimo!

No que diz respeito a números de potência, a Porsche ainda não revelou tudo, mas algumas pistas surgiram em um vídeo com Richard Hammond, que passou pela pista com o carro antes da prova. Ele mencionou que o SUV conta com suspensão Active Ride, já utilizada no Taycan, além de simular um som de motor V8 no modo Track. E mais: a potência deve ser maior do que os 730 cv do Cayenne Turbo E-Hybrid. Imaginem isso!

E não é só na pista que o Cayenne mostra seu talento. Nos testes feitos por Hammond, o SUV também mostrou sua capacidade de reboque ao puxar um Lagonda clássico. Ele encarou subidas tranquilamente, tudo graças ao torque imediato que os motores elétricos oferecem. É aquele tipo de coisa que faz a gente pensar: “Esse SUV é um verdadeiro camaleão!”.

A Porsche afirma que, dependendo da versão escolhida, o Cayenne consegue rebocar até 3.500 kg. Para quem já se aventurou em uma viagem puxando um trailer, sabe o quanto isso é útil, e com a entrega de força sendo suave e contínua, tudo se torna ainda mais fácil.

O Cayenne EV vai ser exibido publicamente no Festival de Velocidade de Goodwood, nesse mês, em uma prévia do lançamento oficial. Isso marca um novo capítulo para o Cayenne na era elétrica. E falando em elétricos, o modelo de 2026 já promete um interior repleto de tecnologia e até quatro telas. Alguém aí está preparado para isso?