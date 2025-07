Xpeng P7 2026 é revelado com design futurista e sem camuflagem

O novo Xpeng P7, que promete ser um grande destaque em 2026, está prestes a ser lançado na China em agosto. Este sedã elétrico veio com tudo, agora com um visual mais arrojado e estilo cupê, já foi flagrado rodando por aí sem camuflagem. As linhas futuristas e esportivas chamam a atenção, não é à toa que a expectativa é alta.

Olha só: em maio, a versão atual do P7, conhecida como P7+, teve 6.601 unidades entregues no mundo todo, superando outros modelos como o Mona M03, que vendeu 10.900 unidades, e o SUV G6 com 7.951. O topo de linha G9, que não fez tanto sucesso, vendeu 4.221.

E não é só isso, a Xpeng, fabricante do P7, teve um baita mês, entregando 33.525 veículos — um crescimento de 230% em relação ao mesmo período de 2024. Esse foi o sétimo mês consecutivo que a marca conseguiu ultrapassar a marca de 30 mil unidades. Para colocar em perspectiva, se você já encarou um trânsito intenso, sabe o quanto isso mostra a confiança dos consumidores.

O novo P7 vai substituir a versão atual e, embora já tenhamos visto algumas imagens dele, as informações mais completas surgiram de registros no Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China.

### Dimensões e Interior

O sedã vem com dimensões generosas que vão fazer muita gente pensar em conforto: são 5,02 metros de comprimento, 1,97 m de largura, 1,43 m de altura e 3,01 m de entre-eixos. Com espaço para cinco pessoas, ele pesa a partir de 2.090 kg. E não é só o carro que atrai, a Xiaomi YU7, que foi recém-lançada, já tem quase 300 mil pedidos. O mercado chinês está a todo vapor!

### Motorização E Desempenho

O P7 chega com três opções de motorização. A primeira é básica: tração traseira com motor de 270 kW (ou 363 cv), utilizando uma bateria de LFP. Já a versão com maior autonomia mantém o mesmo motor, mas troca a bateria por uma de NMC, que ainda não teve sua capacidade divulgada.

Agora, se você precisa de algo mais enérgico, a versão top de linha terá tração integral, com dois motores: um traseiro de 270 kW e um dianteiro de 167 kW, totalizando impressionantes 586 cv. A bateria NMC usada nessa configuração vem da CALB. E a velocidade máxima? Mantém-se a mesma em todas as versões: 230 km/h.

### Design e Estilo

Uma característica marcante que volta a aparecer são as portas estilo tesoura, dando aquele ar futurista que só os carros mais ousados têm. Se você é fã de um design diferenciado, a nova linha do P7 vai te conquistar.

E se você acha que já viu tudo, a Zeekr 001 FR promete surpreender com mais de 2.000 cv. É uma competição acirrada no mercado de sedãs elétricos!

Com tecnologia de ponta e um design que vai dar o que falar, o novo Xpeng P7 vem pronto para brigar com os sedãs elétricos premium, não só na China, mas em outros mercados também. E a Xpeng também está mandando bem na entrega do SUV G7, que tem um chip Turing desenvolvido por eles. Isso mostra o quanto estão se inovando, e quem sabe não seja a sua próxima escolha?