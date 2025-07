Índia ultrapassa a China e se torna a maior população do mundo

De acordo com o State of World Population Report, 2023, que foi divulgado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), a Índia agora é oficialmente o país mais populoso do mundo. Essa confirmação, feita em abril de 2023, marca uma grande mudança no cenário global, já que a China mantinha essa posição desde há muito tempo.

Os dados mostram que a população da Índia chegou a 1,4286 bilhão de habitantes, superando a China, que ficou com 1,4257 bilhão — uma diferença de quase 3 milhões de pessoas. Essa mudança foi impulsionada por padrões demográficos diferentes nos dois países ao longo dos anos.

A confirmação oficial das Nações Unidas

A informação foi revelada no relatório anual do UNFPA, que se baseou em projeções usando os dados mais atualizados. A expectativa era que a Índia ultrapassasse a China em meados de 2023, mas os números indicaram que isso já tinha acontecido no primeiro semestre do ano.

Os fatores por trás da mudança demográfica

As variações nas populações desses países foram influenciadas por políticas e tendências sociais. A China implementou uma restritiva política de filho único entre 1980 e 2015, cujos efeitos ainda se fazem sentir, resultando em uma baixa taxa de natalidade e um envelhecimento acelerado da população.

Por outro lado, a Índia tem uma população bem mais jovem. Décadas com taxas de natalidade altas resultaram em um grande número de jovens que estão agora em idade reprodutiva. Aproximadamente 25% da população indiana tem entre 0 e 14 anos, garantindo que o crescimento populacional continue por um bom tempo, mesmo que as taxas de natalidade estejam diminuindo gradualmente.

A grande oportunidade e o desafio indiano

Ser o país mais populoso do planeta traz tanto oportunidades quanto desafios enormes para a Índia. O principal benefício é o chamado “dividendo demográfico”. Isso significa que uma grande proporção da população está em idade ativa (entre 15 e 64 anos), o que pode impulsionar consideravelmente o crescimento econômico. Com mais pessoas trabalhando e um número menor de dependentes, a capacidade produtiva do país pode aumentar.

Mas esse cenário também traz desafios grandes. O governo indiano precisará criar milhões de empregos por ano para absorver essa juventude. Além disso, é fundamental garantir educação de qualidade, serviços de saúde adequados e uma infraestrutura que suporte uma população crescente.

O futuro populacional da Índia e da China

As previsões da ONU indicam que essa nova realidade demográfica deve continuar por algum tempo. A população da Índia pode chegar a quase 1,7 bilhão de pessoas até 2064, antes de começar a declinar lentamente.

Olhando para esses dados, fica claro que a trajetória demográfica da Índia será uma questão vital não apenas para o país, mas também para o mundo. Essa mudança será observada com interesse, já que ela pode influenciar diversas áreas, desde economia até política e questões sociais.