Porsche 911 GT3 Touring edita especial pelos 75 anos da marca

Para comemorar os 75 anos da Porsche em Luxemburgo, a marca criou uma versão única e super personalizada do 911 GT3 Touring. Essa obra-prima foi feita pelo departamento Sonderwunsch, ideal para quem ama a exclusividade e a beleza do automobilismo, e levou centenas de horas para ficar pronta, mostrando todo o talento artesanal da Porsche.

O grande destaque visual desse modelo é sua pintura Ice Grey Metallic, onde um leão vermelho fogo, que simboliza Luxemburgo, foi pintado à mão. Esse trabalho incrível foi realizado pelo artista local Jacques Schneider e levou nada menos que 700 horas. Ele cobriu não só o capô, mas também as portas, o teto e o aerofólio, fazendo deste o acabamento externo mais elaborado da marca até hoje.

As rodas de 20 e 21 polegadas, pintadas em Graphite Grey, ganham ainda mais charme com a frase “Vive Vive Vive” gravada a laser nelas. Outros detalhes que fazem a diferença incluem o número “75” na grade dianteira e os emblemas foscos nas colunas B. E não para por aí! O nome “911 GT3 Touring” brilha no porta-malas, enquanto as soleiras das portas em alumínio escovado carregam a inscrição “Porsche Lëtzebuerg”. Para os fãs de carros, cada detalhe conta, né?

No interior, a personalização continua a impressionar. O teto solar é bordado com um mapa de Luxemburgo e os primeiros versos do hino nacional. Os encostos de cabeça trazem leões bordados, e os bancos têm a palavra “Vive”, completando essa experiência única.

Jacques Schneider, o responsável pela pintura do leão, também utiliza esse símbolo nacional em outras criações, como peças de porcelana. Para ele, esse leão não é apenas uma imagem; representa força, orgulho e a identidade dos luxemburgueses, o que inspirou seu trabalho incrível neste modelo.

Alexander Fabig, vice-presidente de Personalização da Porsche, destacou que esse projeto mostra toda a liberdade criativa que o Sonderwunsch oferece. É a chance de a equipe explorar novas ideias e técnicas, indo além das práticas convencionais de personalização automotiva.

E para quem está curioso sobre o futuro da Porsche, a eletrificação dos modelos está impulsionando as vendas, mostrando que a marca está pronta para brilhar ainda mais nos próximos anos. Se você está em busca de mais informações sobre esses modelos e preços, vale a pena dar uma olhada na Fipe Carros.