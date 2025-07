Avião de pequeno porte cai em SP e provoca 2 mortes

Um avião de pequeno porte caiu na manhã de hoje em uma área rural de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, resultando na morte de duas pessoas que estavam a bordo.

O acidente aconteceu por volta das 11h50, na Estrada Municipal José Domingues Netto, localizada no bairro Estância Santa Inês. O Corpo de Bombeiros foi acionado após receber relatos de que um objeto havia caído do céu. Ao chegarem ao local, os bombeiros confirmaram que não havia sobreviventes entre os ocupantes da aeronave. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas, e as circunstâncias que levaram à queda do avião seguem sendo apuradas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram na cena e confirmaram as mortes. A investigação sobre o que causou o acidente será conduzida pelas autoridades competentes. Mais detalhes devem ser divulgados nas próximas horas à medida que as autoridades coletarem mais informações sobre o incidente.