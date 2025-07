Polestar 3 tem recall por problema no teto panorâmico

A Polestar fez um alerta importante para quem tem um SUV elétrico Polestar 3. A fabricante anunciou um recall para 19 unidades desse modelo, e o motivo é bem sério: há um risco do teto panorâmico de vidro se soltar enquanto o carro está em movimento. Isso é algo que deve ser levado em conta na hora de decidir pela segurança a bordo.

O problema começou com o uso de fita adesiva durante a repintura de alguns dos carros fabricados antes de 3 de dezembro de 2024. A marca revelou que resíduos dessa fita podem afetar a fixação do teto de vidro na estrutura do veículo, aumentando o perigo de descolamento, especialmente em altas velocidades ou em terrenos irregulares. Quem já passou por buracos ou ruas de paralelepípedos sabe como isso pode ser arriscado!

Embora a Polestar tenha afirmado que o risco de soltura é raro, é melhor não brincar com segurança. O ideal é ficar de olho em possíveis sinais de problema, como infiltração de água na cabine ou barulhos estranhos durante a condução. Esse tipo de coisa pode indicar que a vedação do teto não está 100%.

Para quem está com um Polestar 3, a montadora aconselha verificar o número de identificação do veículo (VIN) no site da NHTSA ou diretamente nas concessionárias para saber se seu carro está na lista do recall. E não é só a Polestar que está atenta aos riscos; a Volvo também convocou um recall de mais de 11.500 veículos por falha no software de frenagem — tudo isso mostra como é fundamental estar sempre cuidando da segurança no trânsito.

A solução proposta pela Polestar para os modelos afetados inclui a remoção de qualquer resíduo de fita e a substituição do teto, sem custo algum para os proprietários. O atendimento vai ser feito nas autorizadas, facilitando a vida de quem precisa fazer essa manutenção.

Os donos dos veículos receberão notificações oficiais até o dia 18 de agosto. Vale lembrar que os modelos que saíram da fábrica após dezembro de 2024 estão livres desse problema e não precisam de reparos. Casos como esse nos fazem refletir sobre a importância de estar sempre atento aos recalls — como o que a Ford recentemente anunciou para milhares de veículos por problemas semelhantes.

Se você tem um Mazda, fique esperto! A marca também está convocando um recall de mais de 171 mil unidades dos modelos Mazda3 e CX-30 devido a falhas nos airbags. Essas medidas são necessárias para evitar que as situações se tornem um grande pesadelo. É sempre bom estar alerta e cuidar do carro para garantir uma viagem tranquila!