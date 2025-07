Polestar 7 terá produção confirmada na Eslováquia

A Polestar está com novidades quentes! A marca confirmou que seu novo SUV compacto premium, o Polestar 7, vai ser produzido em Kosice, na Eslováquia. A previsão é que o modelo chegue às lojas em 2028. Essa jogada é parte da estratégia da Polestar para crescer na Europa e ampliar sua linha de veículos elétricos, sempre com aquele toque de esportividade que a gente adora.

A escolha da fábrica da Volvo em Kosice não foi por acaso. Começada em 2023, a construção fica em um ponto estratégico, com acessos facilitados para o restante do Velho Continente e uma rede de fornecedores já bem consolidada. Enquanto isso, o CEO da Ford, Jim Farley, levantou um alerta sobre a crescente presença dos elétricos chineses no mercado. E você sabe como o mercado automotivo é dinâmico, né?

Tecnologia de Ponta e Performance

O Polestar 7 vai compartilhar tecnologia com os modelos da Volvo. Isso inclui baterias com a inovadora tecnologia cell-to-body, motores elétricos desenvolvidos pela própria Polestar e outros componentes que prometem alto desempenho. Essa integração deve resultar em eficiência e economia nos custos, algo que ajuda bastante na hora de colocar um mito sobre rodas na pista.

E fica tranquilo! Mesmo com esse compartilhamento de tecnologia, a Polestar garante que o SUV vai manter seu estilo esportivo e a pegada de condução que já conquistou muitos fãs. Ao que tudo indica, o carro vai ter personalidade própria, mesmo utilizando a mesma plataforma de outros modelos do grupo.

Parcerias que Fazem a Diferença

Michael Lohscheller, o CEO da Polestar, destacou que essa parceria com a Volvo abre portas para tecnologias de ponta com um investimento mais em conta. Isso deve dar um empurrãozinho na presença da marca na Europa. Ele acredita que o Polestar 7 vai estabelecer um novo padrão no segmento de SUVs elétricos compactos premium, algo que muitos motoristas estão ansiosos para ver na estrada.

Já Håkan Samuelsson, o presidente da Volvo, ressaltou a importância da colaboração dentro do grupo Geely. Essa força conjunta permite que tanto a Volvo quanto a Polestar atendam públicos distintos, mas com qualidade e eficiência. Enquanto isso, a produção da Polestar avança, e a Ford também está de olho em como o mercado dos elétricos tem se aquecido. Aqui no Brasil, a inauguração da fábrica de veículos elétricos da BYD na Bahia é uma prova disso.

O Mercado em Transformação

Mas nem tudo é festa. Recentemente, a Toyota decidiu adiar o lançamento do seu novo SUV elétrico para 2028, o que mostra que as marcas estão reavaliando seus planos para garantir lançamentos mais competitivos. É curioso observar que enquanto a produção europeia se fortalece, os incentivos fiscais para veículos elétricos nos EUA podem ter um fim mais cedo do que se esperava.

Fiquem de olho, porque a cada dia as coisas mudam nesse mundo automotivo!