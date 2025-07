BYD apresenta M9 (Xia MPV) no mercado mexicano

A BYD, marca que vem ganhando destaque no cenário automotivo, lançou recentemente seu primeiro monovolume híbrido no México: o Xia MPV, conhecido por lá como BYD M9. Esse bicho custa 979.800 pesos mexicanos, algo em torno de US$ 52.180. É uma jogada da BYD para se firmar no mercado latino-americano, especialmente no segmento de veículos eletrificados premium.

O anúncio aconteceu em 25 de junho, com Ray Zou, um dos executivos da BYD, explicando que o M9 é um passo firme para consolidar a marca entre os modelos de nova energia (NEV) no México. Além disso, a BYD confirmou que começa a fabricar o sedã King em sua nova planta na Bahia.

Falando um pouco mais sobre o M9, ele é um híbrido plug-in, o que significa que dá pra recarregar na tomada. Com a bateria cheia, ele consegue rodar até 95 km só no modo elétrico. Juntando isso com o tanque cheio, a autonomia combinada chega a impressionantes 945 km. Isso é perfeito para quem adora viajar em família e não quer parar a cada 5 minutos para reabastecer.

O modelo foi lançado na China em janeiro deste ano e traz a quinta geração do sistema híbrido DM da BYD. Ele tem espaço para sete pessoas, distribuídas em três fileiras de assentos, além de medidas generosas: 5,14 metros de comprimento, 1,97 m de largura, 1,80 m de altura e um entre-eixos de 3,04 m. Imagina um carro desses na estrada! Conforto e espaço de sobra para todos.

Na China, o Xia é oferecido em quatro versões, com preços que variam de 249.800 a 309.800 yuans (de US$ 34.870 a US$ 43.200, mais ou menos). Desde o seu lançamento, já foram vendidas quase 48 mil unidades dele no mundo todo, sendo 5.018 apenas em junho.

No mesmo mês, a BYD quebrou o seu próprio recorde de vendas em 2024, vendendo 382.585 veículos de nova energia. Desses, 90.049 foram exportados, mostrando um crescimento de 233% em comparação com o ano passado.

Mas nem tudo são flores: a empresa decidiu adiar seus planos de construir uma fábrica grande no México, devido a tensões geopolíticas e incertezas comerciais nos Estados Unidos. Mesmo assim, a BYD não para e continua expandindo sua linha de modelos eletrificados em vários mercados, reafirmando seu papel como líder global em mobilidade sustentável. E em breve, a fábrica de veículos elétricos na Bahia estará em funcionamento, trazendo ainda mais novidades por aqui.