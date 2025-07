BYD interrompe projeto de fábrica no México

A BYD decidiu dar um tempo nos planos de construir uma nova fábrica de carros no México. Essa escolha veio em meio às incertezas políticas e econômicas relacionadas à possível volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Não é à toa que diversas empresas chinesas estão preocupadas com o futuro das relações comerciais com a América do Norte. Mas calma, porque a BYD está firme e forte na produção do sedã King na planta da Bahia.

Em uma entrevista, a vice-presidente executiva da montadora, Stella Li, comentou como as questões geopolíticas estão mexendo com a estratégia da indústria automotiva. “Estamos reavaliando tudo,” disse ela, enfatizando o desejo da BYD de crescer nas Américas, mas com a prudência de esperar um cenário mais tranquilo.

Quem já atravessou o Brasil em uma viagem de carro sabe como imprevistos podem surgir. Assim, é compreensível que a empresa queira evitar riscos agora. E mesmo com essa pausa no México, a BYD está se expandindo no Brasil. Em julho de 2025, inaugurou a fábrica de veículos de passageiros em Camaçari, a primeira que a montadora tem fora da Ásia, marcando um passo importante na sua presença na América do Sul.

O otimismo estava a mil em 2024, quando a BYD analisava três locais no México para instalar sua nova fábrica de elétricos. A expectativa era alta, mas com a proximidade das eleições nos EUA, a empresa decidiu pausar as buscas. Além disso, há uma preocupação significativa do governo chinês sobre a possível transferência de tecnologia para os Estados Unidos. Isso gerou receios que até atrasaram a aprovação do projeto, já que Pequim teme que suas inovações possam acabar sendo espionadas.

Enquanto tudo isso ocorre, a BYD não para. A empresa já tem fábricas em lugares como Uzbequistão e Tailândia e está de olho em expandir ainda mais, com planos na Hungria, Turquia e Camboja. O foco continua na produção dos veículos de nova energia (NEV). Então, mesmo com os desafios, parece que a estrada ainda é longa para a BYD e os apaixonados por carros elétricos. É a tecnologia se desenvolvendo e o mercado se ajustando, bem do jeito que a gente gosta de ver.