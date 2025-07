Evite estes 5 tipos de senhas nas redes sociais

Com a digitalização cada vez mais presente no nosso dia a dia, as senhas eletrônicas são tão importantes quanto documentos pessoais, como RG ou CPF. Afinal, elas não só protegem nossas contas, mas também são consideradas dados pessoais que precisam de cuidados. Portanto, além de mantê-las em segredo, é fundamental que elas sejam realmente seguras para evitar que se tornem alvos de criminosos virtuais.

Recentemente, uma pesquisa da empresa de tecnologia NordPass trouxe à tona as 200 piores senhas utilizadas em 2024. Vamos dar uma olhada nas cinco que estão na lista das mais preocupantes.

Senhas sequenciais

Muitas pessoas ainda usam senhas como “12345”, “123456” e “123456789”. Essas combinações são extremamente comuns e, por isso, fáceis de serem descobertas por hackers. Vale a pena lembrar que variações, como “102030”, também estão na lista das problemáticas.

Senha “senha”

Usar a palavra “senha”, ou “password” em inglês, pode parecer uma boa piada, mas na verdade é um grande convite para criminosos. Essa escolha representa um risco real para a segurança das nossas contas.

Senha “qwerty”

A sequência de letras “qwerty”, que está na primeira linha do teclado, parecia uma opção aleatória e segura no início. Porém, com muitas pessoas começando a usá-la, ela se tornou uma escolha óbvia. Além disso, variações com números não mudam o fato de que essa senha é fácil de adivinhar.

Senhas com nacionalidades

Criar senhas usando nacionalidades pode oferecer uma certa facilidade de memorização, mas esse tipo de combinação é arriscado. Muitas delas podem ser facilmente quebradas, então vale a pena ficar atento.

Senhas com nomes

Muitas vezes, as senhas baseadas em nomes são descobertas por criminosos que pesquisam nas redes sociais. Isso torna o uso de nomes uma opção perigosíssima. É sempre bom lembrar que as informações que você compartilha online podem ser usadas contra você.

Senhas automáticas: uma alternativa moderna

Entender a importância de uma senha segura é essencial, mas muitas vezes criá-las pode ser uma tarefa complicada. Para facilitar, plataformas como o Google agora oferecem a opção de gerar senhas aleatórias. Essas senhas são salvas automaticamente, o que torna o acesso mais fácil e seguro. Assim, você pode concentrar no que realmente importa, sabendo que suas informações estão protegidas.