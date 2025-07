Peugeot Boxer 2026 é lançado no Brasil com novo design

A Peugeot trouxe ao Brasil a linha 2026 da Boxer, um modelo ideal para quem precisa de um utilitário tanto para transporte de carga quanto para passageiros. E, olha, tem boas novidades, especialmente sob o capô!

O grande destaque é o novo motor 2.2 BlueHDi turbo diesel. Ele entrega 140 cv e um torque de 34,7 kgfm, acoplado a um câmbio manual de seis marchas. Agora, no dia a dia, você que enfrenta estradas e até trechos urbanos vai notar a economia de combustível, mesmo que a marca ainda não tenha divulgado números oficiais.

Dando uma olhada no visual, a Boxer agora conta com uma grade redesenhada e um para-choque com alguns ajustes. Por dentro, as novidades são bem-vindas: painel modernizado, comandos de ar-condicionado mais práticos e um quadro de instrumentos digital em algumas versões. Além disso, tem uma tela de multimídia de 5 polegadas que facilita a vida em viagens longas.

Se você já passou horas no volante, sabe como um bom sistema de entretenimento pode fazer a diferença. E assim, a Boxer se mostra uma opção interessante para quem está na correria, mas quer conforto e tecnologia a bordo.

Para quem busca flexibilidade, a linha oferece opções para transporte de carga e passageiros. Tem a Cargo L2H2, com preço a partir de R$ 245.990, e a Cargo L3H2, que pode ser sua por R$ 260.473. Ambas têm capacidade de 13 m³ e podem ser dirigidas com CNH categoria B. Ideal para frotistas ou até para pequenas empresas!

E se você está pensando em outras opções, não esqueça de dar uma olhada no novo Volvo ES90, que também estará disponível no Brasil em 2026. Vale a pena ficar de olho nas novidades do mercado!

Os preços ainda têm suas particularidades: a Boxer Furgão L3H2 sai por R$ 266.941 e suporta até 1.590 kg, preservando seu espaço interno. Para transporte de pessoas, há o Minibus Comfort com 17+1 lugares por R$ 319.952, e o Minibus Luxo com 15+1 lugares, que custa R$ 327.242 e vem com bancos reclináveis e um bagageiro com capacidade de mil litros. Um verdadeiro conforto para quem viaja em grupo!

Em todas as versões, a Boxer já vem com uma boa quantidade de itens de série, como ar-condicionado, direção hidráulica, controles de tração e estabilidade, freios ABS e dois airbags. E se você gosta de design, vale conferir a nova geração do Mazda CX-5, que também promete agradar os apaixonados por carros.

Com tantas opções, não dá para passar batido!