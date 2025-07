Carros usados que apresentam baixa necessidade de reparo

Motoristas têm buscado cada vez mais carros usados que não apenas sejam econômicos na compra, mas também que exijam menos manutenção. A ideia é reduzir as visitas à oficina e evitar surpresas desagradáveis no dia a dia.

Recentemente, a Proteste, uma organização brasileira de defesa do consumidor, fez uma pesquisa bem interessante. Eles analisaram a opinião de mais de 3.000 associados para identificar quais veículos, mesmo após anos de uso, apresentam menos problemas.

Essa pesquisa trouxe à tona algumas opções de carros usados que oferecem robustez e confiabilidade. Vamos ver quais são os destaques!

Carros usados de fácil manutenção

Modelos confiáveis e manutenção acessível

Em primeiro lugar, temos o Honda Fit e o Toyota Etios. Esses dois modelos são bem reconhecidos pela sua confiabilidade. O Fit, por exemplo, se destacou com uma nota impressionante de 92,8, mostrando que é um carro durável e que é fácil de encontrar peças de reposição. O Etios também é uma ótima escolha, com nota 82,6, sendo famoso por sua resistência e baixo custo de manutenção.

Os compactos da Fiat, como o Palio, continuam na lista dos populares. Eles têm uma boa reputação por serem robustos e econômicos, com peças que são fáceis de encontrar e com preços acessíveis. Para quem quer evitar surpresas ao fazer uma revisão, o Palio é uma escolha que não decepciona.

Opções robustas para o dia a dia

O Volkswagen Gol é um clássico que nunca sai de moda, principalmente pela sua mecânica simples e a facilidade de encontrar peças. Desde os anos 80, o Gol mantém uma reputação de veículo confiável e de manutenção fácil.

O Chevrolet Onix, que se popularizou mais recentemente, é outra excelente opção. Ele é conhecido pelo seu bom desempenho e manutenção tranquila, o que o torna uma escolha muito atrativa para os brasileiros.

Outro modelo que merece destaque é a Fiat Strada. Ideal para quem precisa de um utilitário confiável, a Strada se destaca pela durabilidade e pelo custo baixo de manutenção.

Escolher bem para evitar surpresas

Escolher carros usados com manutenção acessível pode ser uma forma inteligente de economizar e evitar dores de cabeça. É fundamental verificar a procedência do veículo, as revisões que ele já passou e a facilidade de encontrar peças para o modelo.

A pesquisa também reforça que há uma variedade de veículos que oferecem baixo custo de manutenção. Em um mercado que está sempre buscando o melhor custo-benefício, fazer uma escolha informada sobre durabilidade e manutenção é sempre essencial.