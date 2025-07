Descoberta de inseto gigante de 40 cm na Austrália surpreende cientistas

Uma equipe de pesquisadores da Universidade James Cook trouxe uma novidade empolgante: descobriram uma nova espécie de inseto gigante na Austrália! Batizado de Acrophylla alta, esse inseto impressionante mede cerca de 40 centímetros e pesa cerca de 44 gramas, o que é igual ao peso de uma bola de golfe. A descoberta ocorreu em uma floresta úmida no norte de Queensland e já está chamando a atenção da comunidade científica em todo o mundo.

Esse inseto é da família dos “bichos-pau” e tudo começou quando uma foto viralizou nas redes sociais, despertando o interesse do pesquisador Ross Coupland. Com base nessa imagem, ele e o biólogo Angus Emmott partiram em uma expedição para a área e conseguiram capturar uma fêmea do inseto na região entre Millaa Millaa e o Monte Hypipamee, que possui uma densa vegetação e é um local de difícil acesso.

Como a nova espécie de inseto gigante foi descoberta

A presença dessa nova espécie pode ter passado despercebida por tanto tempo, em parte, porque esses insetos vivem nas copas das árvores, locais onde os humanos raramente conseguem vê-los. “A menos que um ciclone ou um pássaro a derrube, pouquíssimas pessoas conseguem encontrá-la”, comenta Emmott.

A descoberta foi impulsionada pela viralização da imagem. Intrigado pela aparência diferente, Coupland percebeu que poderia se tratar de uma nova espécie e rapidamente organizou a busca de campo que confirmou suas suspeitas.

Por que o inseto é tão grande

O tamanho do Acrophylla alta pode estar relacionado ao ambiente em que vive. Os pesquisadores acreditam que esse porte avantajado ajuda o inseto a resistir às condições em áreas mais frias de Queensland. Segundo Emmott, essa adaptação ocorreu ao longo de milhões de anos.

O peso do inseto supera o de outras espécies nativas, como a barata gigante australiana (Macropanesthia rhinoceros), que pesa em média 35 gramas. A identificação do Acrophylla alta pode abrir novas portas para pesquisas sobre a biodiversidade que está escondida nas copas das florestas tropicais da Austrália.

Qual é o próximo passo dos cientistas

Os cientistas agora estão em busca do macho da espécie, que pode ser menor e visualmente distinto da fêmea já encontrada. Até o momento, apenas um exemplar foi capturado para estudo. Encontrar um segundo indivíduo vai ajudar a confirmar as variações entre os sexos e fornecer mais informações sobre o ciclo de vida do inseto.

Além disso, a descoberta passará por uma revisão taxonômica formal. Isso significa que amostras serão enviadas a museus e universidades especializadas. O nome científico Acrophylla alta foi escolhido em referência ao habitat elevado onde a espécie vive — em latim, "acrophylla" quer dizer "folha alta".

Austrália: um território ainda pouco explorado

Apesar de famosa pela sua rica fauna, a Austrália ainda é um lugar que guarda muitas espécies desconhecidas, especialmente em áreas isoladas como as florestas tropicais de Queensland. De acordo com estimativas da Universidade James Cook, milhares de espécies de insetos e artrópodes ainda não foram formalmente descritas no país.

A história do Acrophylla alta ilustra bem como a tecnologia, as redes sociais e a pesquisa de campo podem se unir para revelar espécies que estiveram escondidas dos olhos humanos por séculos.