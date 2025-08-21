Peugeot apresenta Boxer 2026 com atualizações para competir com Sprinter

A Peugeot apresentou a nova linha Boxer 2026, e se você é apaixonado por utilitários, vai curtir as novidades. O modelo, que continua sendo importado da Itália, trouxe um visual repaginado e mais tecnologia para se destacar, principalmente contra rivalidades famosas como a Ford Transit e a Mercedes-Benz Sprinter.

Essa Boxer 2026 não é só mais uma cara nova. Ela vem com uma grade frontal atualizada, um logotipo modernizado e um para-choque que agora parece mais robusto. Os espelhos externos ficaram maiores, aumentando a visibilidade. E quem gosta de dirigir à noite vai achar super prático que os faróis agora contam com luz diurna DRL, que não só deixam o visual mais moderno, mas ajudam a aumentar a segurança.

Por dentro, a experiência também melhorou. O painel foi todo redesenhado, com mais porta-objetos para guardar aquele monte de coisas que sempre ficam soltas. As novas saídas USB-C são bem-vindas, e a iluminação branca dá um toque moderno ao ambiente. E para quem ama tecnologia, a central multimídia, que oferece Android Auto e Apple CarPlay sem fio, é um verdadeiro achado. Direto ao ponto: quem não gosta de ter suas músicas e mapas na ponta dos dedos, não é mesmo?

Sob o capô, a Boxer 2026 estreia um motor 2.2 turbodiesel que entrega 140 cv e um torque de 35,7 kgfm. Ele vem acoplado a um câmbio manual de seis marchas. O consumo está bem competitivo, alcançando até 10,8 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada. Sem dúvida, essa eficiência é fundamental para quem usa o carro para trabalho e precisa controlar os custos.

Em termos de versões, a Boxer 2026 tem quatro opções: Cargo, Furgão, Minibus Comfort para 17 passageiros e o Luxo, com 15 lugares. Se você precisa de espaço, essa versão Cargo é capaz de transportar 1.240 kg, e tem a vantagem de poder ser dirigida com CNH B. Por outro lado, o Furgão aguenta até 1.590 kg, mas requer CNH C. Para quem transporta passageiros, os acabamentos são diferenciados — e têm itens extras, como câmera de ré e alerta de ponto cego, que fazem uma baita diferença no dia a dia.

A segurança também é prioridade nessa nova Boxer. Ela vem equipada com controle de estabilidade e até um assistente de partida em rampas. O monitoramento de pressão dos pneus é sempre um baita aliado para evitar surpresas. E você, que já se pegou em situações complicadas por causa do vento lateral, vai adorar a assistência que ela oferece nessa área.

Outro detalhe interessante são as portas traseiras, que agora abrem até 270º, facilitando o dia a dia para quem precisa carregar e descarregar. E não podemos esquecer do MyPeugeot Pro, um sistema de conectividade que oferece rastreamento e telemetria, bem útil para quem precisa ter mais controle sobre a manutenção do veículo.

Para personalizar ainda mais, a Peugeot também disponibiliza uma gama de 10 acessórios originais da Mopar, como câmeras de ré e iluminação LED. Ideal para quem gosta de dar aquele toque pessoal ao carro. Vale lembrar que esses itens podem ser financiados junto com o veículo, facilitando ainda mais a vida.

Os preços começam em R$ 280.990 para a versão Furgão, subindo para R$ 384.990 no Minibus Luxo. A Peugeot ainda disponibiliza pacotes de revisão com valores fixos, contribuindo para que você não tenha surpresas nos gastos a longo prazo. Assim, a nova Boxer 2026 chega com tudo para brigar de igual para igual no segmento e garantir que você, amante de carros, tenha uma opção robusta e cheia de praticidade nas ruas.