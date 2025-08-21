Aito M8 se torna o carro mais seguro da China, superando Xiaomi SU7

O Aito M8 é um SUV elétrico de grande porte que vem chamando atenção no mundo automotivo, e não é à toa. Desenvolvido pela Huawei em parceria com a Seres, ele conquistou o título de carro mais seguro da China, um feito que nem todos os modelos conseguem alcançar. Com impressionantes 93,7% de aproveitamento nos testes de colisão e segurança do C-NCAP, o M8 recebeu a classificação “cinco estrelas+”, a mais alta disponível. Isso é um grande diferencial, principalmente se considerarmos que ele superou concorrentes como o Xiaomi SU7, que ficou com 93,5%.

Foi em abril de 2025 que o M8 fez sua estreia na China, e desde então já foram entregues mais de 56 mil unidades. Para quem está pensando em investir em um SUV desse tipo, os preços variam entre 359.800 e 449.800 yuans, que dá cerca de US$ 50 mil a US$ 62 mil. Ele está disponível em configurações com cinco ou seis lugares, trazendo flexibilidade para quem tem família grande ou costuma transportar amigos.

Ao analisar a versão EREV de entrada do Aito M8, encontramos uma bateria de 37 kWh, além de um sensor LiDAR posicionado no teto — um detalhe que demonstra a preocupação com a tecnologia de segurança. Essa versão, com seis lugares, foi a que passou pelos rigorosos testes do C-NCAP, que assegura uma avaliação justa e imparcial, já que os veículos são adquiridos anonimamente.

A avaliação do C-NCAP não é só mais uma, viu? Eles analisam várias frentes de segurança, como a proteção dos ocupantes, a segurança de pedestres e ciclistas, e ainda as funcionalidades de assistência como a frenagem automática. O M8 se destacou com 96,34% nos testes de segurança ativa, quase alcançando a pontuação máxima em itens cruciais, como a frenagem automática de emergência e o sistema de iluminação.

O que mais impressiona no Aito M8 é seu desempenho em proteção dos ocupantes, onde alcançou 96,26% — 5,62% acima da média. Isso significa que, ao dirigir, você pode ter um pouco mais de tranquilidade, sabendo que a segurança do carro é referência. Ele se saiu bem nos testes de colisão frontal, lateral e impacto contra pilares, mostrando que a segurança não é só um detalhe, mas uma prioridade.

Com dimensões robustas de 5,19 metros de comprimento e 3,10 metros de entre-eixos, o M8 combina um porte imponente com tecnologia de ponta e segurança de alto nível. Equipado com dois motores elétricos e tração integral, ele entrega nada menos que 526 cv de potência. E para quem pensa em longas viagens, ele pode chegar a impressionantes 1.526 km de autonomia, graças ao extensor de autonomia.

Assim, o Aito M8 não só lidera o ranking de proteção veicular na China, como redefine a segurança em SUVs elétricos. É um carro que parece prometer aquecer ainda mais a competição nesse segmento que está crescendo rapidamente. Essa mistura de potência, tecnologia e segurança é simplesmente irresistível, não é mesmo?