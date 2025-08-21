Carros mais vendidos em agosto de 2025 segundo a Fipe

O mercado de carros e comerciais leves no Brasil está mostrando estabilidade neste segundo decêndio de agosto. As vendas continuam firmes, sem grandes surpresas nos modelos mais vendidos, de acordo com as informações do portal Fipe Carros.

O Volkswagen Polo mantém sua posição de destaque, com impressionantes 8.124 unidades emplacadas. Esse sucesso se deve, em parte, ao programa “Carro Sustentável”, que oferece isenção de IPI para modelos que cumpram certos requisitos técnicos e ambientais. Quem não gosta de tirar uma graninha a mais do bolso, não é mesmo?

Logo atrás, temos a Fiat Strada em segundo lugar, com 7.452 unidades vendidas. É um carro que já conquistou seu espaço, principalmente entre quem precisa de um utilitário com bom desempenho. A terceira posição foi para o Fiat Argo, que fechou o mês com 6.187 emplacamentos.

Se você é fã do Hyundai HB20, é bom saber que ele começou o mês na frente, mas perdeu um pouco de velocidade e caiu para o quarto lugar, com 5.528 unidades. É aquela história: às vezes, a estrada é longa, e o ritmo pode mudar.

Os SUVs também estão bombando!

Na categoria dos SUVs, quem reina é o Toyota Corolla Cross, que em agosto emplacou 4.871 unidades. Um modelo que combina conforto e tecnologia, ideal para quem passa horas no trânsito. O Volkswagen T-Cross está bem próximo, com 4.766 unidades, tentando alcançar o rival com apenas 105 carros de diferença. E quem fechará o pódio dos SUVs é o Hyundai Creta, com 3.857 vendas.

Logo atrás, o Fiat Fastback aparece em quarto lugar, com 3.189 unidades vendidas. O Chevrolet Tracker conta 3.006 emplacamentos e, fechando a lista dos seis primeiros, temos o Fiat Pulse, com 2.958 unidades. Esses SUVs são uma mão na roda para quem precisa de espaço e versatilidade.

Subcompactos e os grandes desafios

Na luta entre os subcompactos, o Fiat Mobi se destacou com 4.281 unidades vendidas, superando o Renault Kwid, que ficou com 2.459 emplacamentos. O Volkswagen Tera, nosso novato em cena, somou 2.544 unidades, ocupando a 16ª posição no ranking geral. Um modelo que promete agradar pela eficiência e preço justo.

Agora, se você está curioso sobre quais são os queridinhos do momento, aqui vai o ranking dos carros mais vendidos em agosto de 2025.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|————————-|——–|

| 1 | Volkswagen Polo | 8.124 |

| 2 | Fiat Strada | 7.452 |

| 3 | Fiat Argo | 6.187 |

| 4 | Hyundai HB20 | 5.528 |

| 5 | Toyota Corolla Cross | 4.871 |

| 6 | Volkswagen T-Cross | 4.766 |

| 7 | Fiat Mobi | 4.281 |

| 8 | Hyundai Creta | 3.857 |

| 9 | Volkswagen Saveiro | 3.349 |

| 10 | Fiat Fastback | 3.189 |

| 11 | Chevrolet Tracker | 3.006 |

| 12 | Fiat Pulse | 2.958 |

| 13 | Nissan Kicks | 2.856 |

| 14 | Volkswagen Nivus | 2.830 |

| 15 | Chevrolet Onix | 2.699 |

| 16 | Volkswagen Tera | 2.544 |

| 17 | Honda HR-V | 2.505 |

| 18 | Renault Kwid | 2.459 |

| 19 | Volkswagen Virtus | 2.377 |

| 20 | Toyota Hilux | 2.368 |

| 21 | Jeep Compass | 2.355 |

| 22 | Caoa Chery Tiggo 7 | 2.198 |

| 23 | Chevrolet Onix Plus | 2.175 |

| 24 | Fiat Toro | 1.797 |

| 25 | Ford Ranger | 1.528 |

Esses números revelam o que os brasileiros estão buscando: confiança, estilo e, claro, aquele toque especial que faz de cada carro uma escolha única para a vida nas estradas.