Peugeot 308 é lançado na Europa com design atualizado e mais autonomia

A Peugeot acaba de lançar na Europa a nova versão reestilizada do seu famoso 308, disponível nas variantes hatch e perua. Essa atualização traz um design mais arrojado, com tecnologia de ponta e uma gama de motorizações que vai de gasolina a elétrico, passando pelo diesel e modelos híbridos. Fique de olho, porque as vendas começam no último trimestre de 2025, mas os preços ainda são um mistério.

O novo visual é bastante chamativo, especialmente a parte da frente. A Peugeot optou por faróis divididos, com LEDs em forma de garras que dão um toque futurista. O logotipo iluminado também não passa despercebido. A grade frontal veio mais robusta, com detalhes tridimensionais e um para-choque que foi remodelado para melhorar a aerodinâmica. Nas laterais, as opções de rodas variam entre 17 e 18 polegadas e novas cores fazem jus à evolução do estilo.

Na traseira, as lanternas agora são todas full-LED, trazendo um ar moderno e eficiente. Para quem gosta de espaço, a perua SW é uma verdadeira campeã, com um porta-malas que chega a impressionantes 1.487 litros. O interior conta com o conceito i-Cockpit, que traz um painel digital e um volante compacto. Sem falar no conforto dos bancos, que agora têm função de massagem — perfeito para aquelas viagens longas.

Quando falamos de motorização, a diversidade é grande. O 308 oferece um motor 1.5 BlueHDi diesel de 130 cv, um motor 1.2 turbo híbrido leve de 145 cv, além de um híbrido plug-in com 195 cv. Para os amantes de elétricos, o E-308 promete uma autonomia de até 452 km, combinando potência e eficiência. As versões feitas para eletrificação também vêm com recarga rápida, facilitando a vida do motorista.

A tecnologia é outro destaque. A central multimídia é atualizável por over-the-air, tem espelhamento sem fio e até quatro portas USB-C. Podemos ainda personalizar a iluminação ambiente e integrar o carro ao aplicativo MyPeugeot. O ar-condicionado, por sua vez, filtra poluentes e pode ser acionado remotamente — uma mão na roda em dias quentes.

Embora o 308 não seja vendido no Brasil desde 2019, essas atualizações nos dão pistas do que a Peugeot está planejando aqui. Esperamos que as novidades cheguem aos modelos como o 208, 2008 e o 3008 elétricos em breve. A nova geração do SUV 3008 promete ser especialmente interessante, com motorizações híbridas e um posicionamento diferenciado na linha da marca.