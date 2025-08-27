China alcança 16,7 milhões de pontos de recarga e lidera globalmente

A China está levando a dianteira quando o assunto é infraestrutura para veículos elétricos. Até julho deste ano, o país já contava com 16,7 milhões de pontos de recarga. Isso é um crescimento e tanto, de 53% em relação ao ano anterior, o que mostra que a eletrificação por lá não está para brincadeira.

Só entre janeiro e julho, foram quase 3,9 milhões de novas estações de carregamento instaladas, sendo que as unidades privadas estão bombando, com um crescimento de impressionantes 113,6%. Já as estações públicas também estão aumentando, mas em um ritmo mais tranquilo, com 28,9% a mais.

Hoje, a conta é a seguinte: para cada cinco veículos elétricos, temos duas estações de recarga. Isso é uma boa notícia pra quem tá pensando em juntar-se ao time dos elétricos, especialmente considerando que as vendas alcançaram 6,9 milhões de veículos no mesmo período. Isso significa que, na média, a cada 1,8 carros, já tem um carregador disponível.

Falando em consumo, a energia gasta nas recargas também deu um salto. Nos primeiros sete meses do ano, houve um aumento superior a 40% no consumo de eletricidade, totalizando 7,71 bilhões de kWh só em julho, com a maioria disso sendo utilizado por ônibus e carros de passeio. Você já deve ter percebido como as baterias desses veículos têm ficado mais eficientes, né?

O mercado de recargas é bastante focado: apenas 15 operadoras dominam cerca de 84% das estações. Empresas como TELD, Star Charge e Yunkuai Charge estão na frente, cada uma com mais de 650 mil unidades, dominando firmemente o setor.

Além disso, marcas de veículos elétricos também têm entrado na onda de criar suas próprias redes de recarga. Nio, Li Auto e Tesla são algumas das protagonistas nessa corrida, ampliando suas presenças para facilitar a vida dos motoristas e fortalecer suas marcas.

Os especialistas estão de olho no futuro. Eles projetam que até 2030, a China terá mais de 100 milhões de veículos elétricos nas ruas. E para dar conta dessa demanda, a infraestrutura deve continuar crescendo, sempre buscando manter o “moderadamente à frente da demanda” para garantir que não faltem recargas para ninguém.

Com tudo isso, você que ama um carro elétrico já pode começar a sonhar com as possibilidades. Imagina a liberdade de pegar a estrada sabendo que tem mais opções de recarga à sua disposição!