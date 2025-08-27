Chamadas mudas podem tornar seu número um alvo de golpes

Ligações automáticas, as famosas robocalls, têm sido um verdadeiro incômodo para milhões de brasileiros. Essas chamadas, que costumam desligar logo após alguns segundos, têm como objetivo testar números e aumentar a eficiência das centrais de atendimento. Para quem já passou por isso, o desconforto é bem conhecido.

No ano passado, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu agir e começou a classificar essas chamadas de menos de seis segundos como abusivas. O intuito é proteger a gente de práticas invasivas e, de quebra, dar um up na qualidade das telecomunicações no Brasil.

Importância do cadastro no “Não Me Perturbe”

Uma das formas de se proteger é usar o serviço “Não Me Perturbe”, que a Anatel oferece para ajudar os consumidores a bloquear chamadas de telemarketing. O processo é bem simples: você acessa a plataforma online, escolhe as empresas que quer barrar e confirma o cadastro via SMS.

Embora esse bloqueio possa demorar até 30 dias para aparecer na prática, ele realmente faz diferença na quantidade de ligações indesejadas. Menos chamadas incómodas? Quem não quer?

Ferramentas e aplicativos para defesa pessoal

Além do “Não Me Perturbe”, várias ferramentas e aplicativos estão por aí para nos ajudar a filtrar números suspeitos. No Android, por exemplo, é possível adicionar números à lista de bloqueio diretamente nas configurações do celular. Já no iPhone, a função “Silenciar Desconhecidos” é uma mão na roda.

E não podemos esquecer de aplicativos como o Whoscall e o Truecaller. Esses apps são muito utilizados para identificar e barrar chamadas automáticas. Com uma base de dados que é constantemente atualizada, eles ajudam na filtragem de números que fazem robocalls em massa. A boa notícia é que essas ferramentas funcionam bem até nas versões gratuitas, embora as pagas ofereçam um pouquinho mais de funcionalidades.

Desafios persistentes enfrentados por consumidores

Apesar de todas essas medidas, muitos brasileiros ainda enfrentam o problema das chamadas indesejadas. A situação se complica com a evolução das táticas dos golpistas, que mudam de número com frequência para fugir dos bloqueios.

Outro ponto que gerou dor de cabeça foi a revogação do uso obrigatório do prefixo 0303 para identificar chamadas de telemarketing, o que deixou a proteção nas mãos do consumidor. Agora, é ainda mais importante contar com aplicativos e ajustes mais sofisticados nos celulares.

As operadoras de telefonia e os reguladores estão se empenhando para resolver essa questão. Algumas empresas estão desenvolvendo sistemas que bloqueiam automaticamente chamadas suspeitas, evitando que elas cheguem até a gente. Assim, o dia-a-dia pode se tornar um pouco mais tranquilo, longe das ligações chatas.