Peugeot 208 híbrido chega às lojas brasileiras

O Peugeot 208 está prestes a entrar para a história como o primeiro hatch compacto eletrificado a chegar ao Brasil. Recentemente, fotos do perfil Placa Verde mostraram unidades da versão GT sendo entregues em concessionárias. Isso quer dizer que em setembro a gente pode ver esse carro nas ruas.

Falando da versão GT Hybrid, ela vem equipada com um sistema híbrido leve, que combina um motor 1.0 turbo T200 com um motor elétrico e uma bateria de 12V. Esse conjunto gera até 130 cv e um torque de 20,4 kgfm, tudo isso aliado a um câmbio automático CVT. Isso traz uma resposta mais esperta ao volante, perfeito para quem pega muito trânsito nas grandes cidades.

Os primeiros modelos híbridos estão chegando importados da Argentina, onde os propulsores são montados em Betim (MG). Tem até caminhões-cegonha já mostrando que a Peugeot está pronta para distribuir o 208 GT Hybrid para a rede antes de abrir as vendas oficialmente.

Para a linha de 2026, a Peugeot resolveu fazer algumas mudanças. O 208 Active 1.0 Firefly vai sair de circulação do varejo, restando apenas a versão Style. Já a Active T200 ficará destinada para frotistas. A nova linha vai incluir as versões Style 1.0 MT, Allure T200 CVT e a já famosa GT Hybrid CVT.

Visualmente, o 208 não terá grandes mudanças. A única coisa que se destaca são os novos logos que indicam a motorização híbrida. No interior, a versão GT conta com um painel digital que exibe informações do sistema híbrido. A bateria de íons de lítio fica escondida sob o banco do motorista, sem comprometer o espaço.

E quanto ao que vem de série? O 208 2026 manterá itens como ar-condicionado digital, direção elétrica, seis airbags (na versão GT Hybrid), uma central multimídia que varia de 10 a 10,3 polegadas e tecnologias de segurança que vão te deixar mais tranquilo na estrada. A Peugeot está apostando em disponibilizar essas versões eletrificadas nas configurações mais completas, assim como fez a Fiat.

Então, se você é do tipo que aprecia um carro que une tecnologia com estilo, fica de olho no 208!