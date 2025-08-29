Notícias

Misterioso triângulo das bermudas pode ter solução após 500 anos

Italo Pastorini 29 minutos atrás
1 minuto de leitura
Enigma do Triângulo das Bermudas, que engoliu navios e aviões sem deixar rastros por 500 anos, pode finalmente ser RESOLVIDO
Enigma do Triângulo das Bermudas, que engoliu navios e aviões sem deixar rastros por 500 anos, pode finalmente ser RESOLVIDO

O Triângulo das Bermudas está localizado no Oceano Atlântico Norte, mais ou menos entre a Flórida, as Bermudas e Porto Rico. É famoso pelos desaparecimentos misteriosos de navios e aviões que têm intrigado muitas pessoas ao longo dos anos.

Depois de tanto tempo cheio de teorias que vão desde forças sobrenaturais até intervenções alienígenas, parece que encontramos uma explicação mais concreta. O oceanógrafo Dr. Simon Boxall, da Universidade de Southampton, acredita que o que realmente pode estar por trás desses fenômenos são as famosas "ondas irregulares". Essas ondas, formadas pela mistura de diferentes energias oceânicas, podem chegar a 30 metros de altura e têm o potencial de afundar embarcações em questão de minutos.

Essas ondas se formam quando tempestades do norte e do sul se encontram, criando condições ideais para sua formação. Segundo Boxall, esse fenômeno é um possível responsável pelos acidentes misteriosos na região do Triângulo das Bermudas.

O mistério do Triângulo das Bermudas: quando surgiu a lenda?

Um dos casos mais emblemáticos de desaparecimento nessa área aconteceu em 1918. O USS Cyclops, um navio de carga da Marinha dos Estados Unidos, desapareceu sem deixar rastros enquanto navegava rumo a Baltimore. Ele transportava carvão e o seu sumiço ainda provoca muitas especulações.

Outro episódio notável ocorreu em 1945, quando cinco aviões da Força Aérea dos Estados Unidos desapareceram durante um treinamento, juntamente com um avião que foi enviado para resgatá-los. Esses eventos aumentaram a atenção sobre o Triângulo das Bermudas. Embora muitas teorias sobrenaturais tenham surgido, especialistas começaram a pensar que fatores ambientais e ações humanas eram as causas mais prováveis dos incidentes.

O Triângulo das Bermudas é realmente perigoso?

Apesar da fama que o local conquistou, instituições como a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) afirmam que a taxa de acidentes na região não é nada fora do comum. Especialistas, incluindo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, destacam que o número de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas não é significativamente maior do que em outras áreas com grande movimentação marítima e aérea.

Portanto, mesmo sendo um local envolto em mistério, a ciência começa a trazer à tona explicações mais racionais sobre o que realmente acontece por lá.

