Mundo Automotivo

Peugeot 208 e 2008 híbridos chegam ao Brasil em setembro

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Peugeot 2008 Allure fica R$ 24.260 mais barato para PcD
Crédito da imagem: Allma Psa São Carlos

A Peugeot está pronta para agitar o mercado brasileiro com a nova linha 2026 dos seus hatchbacks 208 e 2008. Marque no calendário: a estreia está prevista para setembro! E a grande novidade são as versões híbridas leves, que prometem inovar sem deixar de lado a força que os motoristas adoram.

Esses novos modelos vão sair da fábrica na Argentina e virão equipados com um motor 1.0 turbo de três cilindros. Com impressionantes 130 cv e um torque muito respeitável de 20,4 kgfm, eles ainda contarão com a comodidade do câmbio CVT, que simula sete marchas. Quem já teve a experiência de dirigir um carro com câmbio CVT sabe como essa tecnologia pode suavizar a aceleração e melhorar a performance em diferentes situações.

Uma das sacadas do sistema híbrido leve é o motor-gerador que dá um “empurrãozinho” extra de cerca de 4 cv em momentos específicos, como nas partidas a frio ou durante a condução em velocidade constante. Nada como essa ajudinha para aliviar o esforço do motor a combustão, né? É como ter um copiloto sempre pronto para ajudar.

Visualmente, não se preocupe: eles mantêm aquele design que os fãs já conhecem e amam. No 2008, as lanternas permanecem conectadas por uma barra preta, enquanto o 208 traz a clássica grade frontal diamantada e luzes diurnas que lembram presas de leão. As novas rodas de liga leve têm um toque especial, com um design inspirado em flores — bem discreto, mas que dá um charme a mais.

Por dentro, o carro estará mais moderno e tecnológico. O destaque vai para o quadro de instrumentos digital, que promete um estilo bem alinhado com o i-Cockpit de 10 polegadas, trazendo uma experiência de condução mais conectada e interativa. E para aqueles que preferem o bom e velho motor a combustão, fiquem tranquilos! O 208 seguirá com motores tradicionais, como o 1.0 aspirado de 75 cv nas versões de entrada e o turbo de 130 cv mais robusto para quem busca um pouco mais de emoção. O 2008, por sua vez, vai vir apenas com o motor turbo e um câmbio automático sempre.

Vale lembrar que o lançamento do híbrido estava inicialmente programado para maio, mas alguns ajustes técnicos acabaram atrasando um pouco o processo. Com essa novidade, a Peugeot dá um passo importante na sua estratégia de eletrificação no Brasil e promete trazer eficiência e economia tanto para os SUVs quanto para os hatchbacks.

Está ansioso para conferir essas novidades na prática? Com certeza, vai ser uma experiência incrível ao volante!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Volkswagen Tera estreia no México com motor 1.6 e preço de R$ 113 mil

Volkswagen Tera é lançado no México com motor 1.6 e preço de R$ 113 mil

1 hora atrás
1.080 cv, com exclusividade em dose máxima

1.080 cv: exclusividade em potência máxima

2 horas atrás
Nissan reduz preço do Kicks Play em R$ 29.200 para PcD em agosto

Nissan diminui preço do Kicks Play em R$ 29.200 para PcD

2 horas atrás
VW T-Cross 200 TSI é vendido por preço de Tera em promoção

VW T-Cross 200 TSI em promoção com preço atrativo

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo