Peugeot 208 e 2008 híbridos chegam ao Brasil em setembro

A Peugeot está pronta para agitar o mercado brasileiro com a nova linha 2026 dos seus hatchbacks 208 e 2008. Marque no calendário: a estreia está prevista para setembro! E a grande novidade são as versões híbridas leves, que prometem inovar sem deixar de lado a força que os motoristas adoram.

Esses novos modelos vão sair da fábrica na Argentina e virão equipados com um motor 1.0 turbo de três cilindros. Com impressionantes 130 cv e um torque muito respeitável de 20,4 kgfm, eles ainda contarão com a comodidade do câmbio CVT, que simula sete marchas. Quem já teve a experiência de dirigir um carro com câmbio CVT sabe como essa tecnologia pode suavizar a aceleração e melhorar a performance em diferentes situações.

Uma das sacadas do sistema híbrido leve é o motor-gerador que dá um “empurrãozinho” extra de cerca de 4 cv em momentos específicos, como nas partidas a frio ou durante a condução em velocidade constante. Nada como essa ajudinha para aliviar o esforço do motor a combustão, né? É como ter um copiloto sempre pronto para ajudar.

Visualmente, não se preocupe: eles mantêm aquele design que os fãs já conhecem e amam. No 2008, as lanternas permanecem conectadas por uma barra preta, enquanto o 208 traz a clássica grade frontal diamantada e luzes diurnas que lembram presas de leão. As novas rodas de liga leve têm um toque especial, com um design inspirado em flores — bem discreto, mas que dá um charme a mais.

Por dentro, o carro estará mais moderno e tecnológico. O destaque vai para o quadro de instrumentos digital, que promete um estilo bem alinhado com o i-Cockpit de 10 polegadas, trazendo uma experiência de condução mais conectada e interativa. E para aqueles que preferem o bom e velho motor a combustão, fiquem tranquilos! O 208 seguirá com motores tradicionais, como o 1.0 aspirado de 75 cv nas versões de entrada e o turbo de 130 cv mais robusto para quem busca um pouco mais de emoção. O 2008, por sua vez, vai vir apenas com o motor turbo e um câmbio automático sempre.

Vale lembrar que o lançamento do híbrido estava inicialmente programado para maio, mas alguns ajustes técnicos acabaram atrasando um pouco o processo. Com essa novidade, a Peugeot dá um passo importante na sua estratégia de eletrificação no Brasil e promete trazer eficiência e economia tanto para os SUVs quanto para os hatchbacks.

Está ansioso para conferir essas novidades na prática? Com certeza, vai ser uma experiência incrível ao volante!