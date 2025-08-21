1.080 cv: exclusividade em potência máxima

O Monterey Car Week, que rola todo ano na Califórnia, é praticamente um sonho para os apaixonados por carros. O evento reúne desde clássicos deslumbrantes até lançamentos de tirar o fôlego. Um dos destaques da semana é o The Quail, um encontro de supercarros onde marcas aproveitam para mostrar carros-conceito e modelos superexclusivos.

Esse ano, um dos grandes protagonistas foi o Lamborghini Fenomeno. Essa pequena fera é uma série limitada e entra na categoria de “few-offs”, que vão muito além de apenas um carro repaginado. A ideia aqui é apresentar novas tecnologias, como os painéis digitais do Reventón e o sistema híbrido do Sián, que, acredite, já é bem conhecido.

Desde 2007, a Lamborghini vem mantendo uma tradição de lançar modelos de tiragem especial. Em sua lista constam nomes icônicos como Reventón, Sesto Elemento, Veneno, Centenario, Sián e o Countach LPI 800-4. Este último ainda fez aparições notáveis no The Quail, incluindo uma versão Roadster do Centenario.

O Fenomeno, que tem suas raízes no modelo Revuelto, foi revelado em um evento superexclusivo em 15 de agosto, com um lounge só para convidados VIP. E aqui vai uma informação importante: só 30 unidades serão produzidas, sendo que 29 já foram vendidas. A última ficará exposta no museu da fabricante, o que deixa a gente sem pistas sobre o preço.

### O mais potente dos Lamborghini

Um detalhe que diverte é que o nome Fenomeno não tem nada a ver com o ídolo do futebol. Na verdade, foi inspirado em um touro mexicano que ficou famoso por sua coragem em 2002. E pode acreditar, o Fenomeno se tornou o Lamborghini mais poderoso e rápido de todos os tempos.

Ele começa com um motor V12 de 6,5 litros, já conhecido por entregar 1.001 cv no Revuelto. Para este modelo, a marca adicionou uma bateria híbrida de 7 kWh. Isso dá um boost extra de potência, levando o total a incríveis 1.080 cv — 835 cv do motor a combustão e 245 cv dos três motores elétricos.

E a aceleração? Impressionante! O Fenomeno vai de 0 a 100 km/h em 2,4 segundos e de 0 a 200 km/h em apenas 6,7 segundos. E quando se fala de velocidade máxima, ele ultrapassa os 350 km/h. Quem já pegou a estrada sabe que a potência conta muito em um carro desses.

Para parar toda essa brutalidade, o carro conta com freios CCM-R, uma tecnologia de carbono-cerâmica de última geração, desenhada especificamente para corridas. Com uma estrutura mais leve e resistente, esses freios garantem uma parada segura mesmo em altas temperaturas. É uma novidade para a Lamborghini e promete elevar ainda mais a performance.

Uma curiosidade interessante: enquanto o Revuelto vinha com amortecedores adaptativos, o Fenomeno optou por uma suspensão manual para reduzir peso e oferecer uma experiência de condução mais direta — algo que muitos puristas vão adorar.

### Hipertudo

As linhas do Fenomeno foram projetadas pelo Centro Stile da Lamborghini, sob a batuta de Mitja Borkert, com um foco em um design que eles chamam de “hiper-elegante”. Isso significa que ele mantém a essência Lamborghini, mas com um toque moderno e aerodinâmico. O carro agora tem uma silhueta mais longa, passagens de ar que vão do para-choque até o capô e um spoiler ativo que aumenta a carga aerodinâmica em 30% em relação ao Revuelto.

O interior é familiar, mas a leveza esteve em foco. Os painéis de porta são de fibra de carbono, e o painel central tem um design futurista digno de ficção científica. Cada detalhe foi pensado para proporcionar uma experiência visual única, além da potência bruta que ele entrega.

Assim, com um projeto ousado, um motor de tirar o fôlego e a exclusividade que só a Lamborghini pode proporcionar, o Fenomeno está destinado a se tornar mais um ícone entre os supercarros.