BYD se destaca em vendas em sete mercados no primeiro semestre

A BYD está fazendo história no setor automotivo, alcançando a incrível marca de 2.145.954 veículos vendidos no primeiro semestre de 2025. Isso a mantém no posto de maior fabricante de carros elétricos do mundo! O que chama a atenção é como a marca conquistou espaço em vários mercados. Vamos dar uma olhada nas principais conquistas.

No Brasil, a BYD realmente se destacou, com 47.107 unidades vendidas no semestre. Para quem acompanha o mercado, isso é um sinal claro de que a marca se tornou uma das preferidas dos brasileiros. Com um portfólio interessante e bem adaptado às necessidades locais, a BYD está se estabelecendo como uma escolha forte nas estradas brasileiras.

E se você acha que o sucesso parou por aí, está enganado! Na Tailândia, a montadora entregou 24.072 veículos, superando em muito a concorrente MG. A presença da BYD por lá inclui uma fábrica com capacidade de produzir 150 mil carros por ano, o que é um baita indicativo de que a marca é séria sobre seu crescimento na região.

Na Indonésia, o jogo foi ainda melhor. A BYD vendeu 14.092 carros, além de 5.733 unidades da Denza, outra marca do grupo. Isso totaliza 19.825 veículos entre janeiro e junho. Para quem já teve um Denza, sabe que esses modelos têm muito a oferecer, agradando os que buscam qualidade e inovação.

Em Hong Kong e Singapura, a marca disparou para o topo das vendas, com 4.909 e 4.667 unidades, respectivamente. E na Europa, ela não ficou atrás: na Espanha, foram 10.196 carros vendidos, ultrapassando até a Tesla. Isso mostra que os europeus também estão abrindo espaço para a BYD.

E não podemos esquecer da Itália, onde foram vendidos 9.517 veículos. A BYD deixou para trás gigantes como BMW e Tesla em vendas de elétricos. Esses números refletem a crescente aceitação dos NEVs (veículos de nova energia) no mercado, mostrando que a demanda por elétricos e híbridos só aumenta.

Até mesmo em mercados menos tradicionais, como o Uzbequistão, a BYD está se destacando. Lá, são 9.708 unidades, com o modelo Song Plus DM-i sendo um sucesso local. No Japão, a empresa já vendeu 5.000 veículos, impulsionados pelo Sealion 07 EV. Isso é impressionante, considerando que começaram as vendas apenas em janeiro de 2023.

A ambição da BYD não para por aí. Eles planejam que, até 2030, metade das vendas seja realizada fora da China. Para isso, estão investindo em novas fábricas e em parcerias locais. Já pensou? Eles até estão construindo uma frota própria de navios para transporte, com oito embarcações que podem levar até 9.200 carros cada uma.

Além de estar forte na Europa e na América do Sul, a marca também quer conquistar o Sudeste Asiático e o Oriente Médio. Li Yunfei, gerente de marca da BYD, acredita que a internacionalização é a chave para o crescimento sustentável. E, claro, quem não ficou animado com os lançamentos da marca, como o esportivo BYD Yangwang U7 GT?

Com uma produção crescente e fábricas surgindo fora da China, a BYD está se consolidando como um nome respeitável no cenário global dos elétricos e híbridos. E a vontade de expandir e competir com as maiores montadoras do mundo é mais do que evidente. Com o próximo lançamento do SUV elétrico Sealion 7 no Nepal, fica claro que a marca está realmente em movimento.