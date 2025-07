Nissan anuncia novo Rogue 2027 com design inovador

A Nissan está com a expectativa lá em cima para o novo Rogue 2027! Depois de um tempo complicado que incluiu fechamento de fábricas e prejuízos, a marca quer reverter a maré com esse SUV que, vamos combinar, é um dos mais amados pela galera nos Estados Unidos. Conhecido como X-Trail em outros mercados, o Rogue chega com um visual repaginado e uma boa dose de tecnologia.

Quando a gente fala de design, a Nissan não economizou. As primeiras imagens já mostram uma frente poderosa, com uma grade escurecida que impressiona, luzes de LED com um toque bem moderno, tudo com aquele esforço de fazer o carro ficar com um ar mais robusto. As lanternas traseiras em LED, que se estendem pelas laterais, dão um visual harmônico e estiloso. E ah, a coluna D foi inspirada no famoso SUV Patrol, dando aquele charme extra.

Por dentro, a modernização também é notável. O painel agora tem duas telas largas, sem muitos botões físicos, o que deixa tudo bem clean e sofisticado. Os materiais são de qualidade superior, e a nova versão do sistema de assistência ao motorista, o ProPILOT, promete facilitar bastante a vida na estrada. Quem já pegou um trânsito chato sabe como isso pode ser um alívio, não é?

Mas não se enganem, esse Rogue não é um projeto totalmente novo. Ele ainda usa a plataforma CMF-CD da geração anterior. Para o mercado americano, ele vai manter a configuração de cinco lugares, enquanto a versão X-Trail lá fora terá espaço para sete. Uma escolha que reflete bem as necessidades dos clientes.

Se a gente pensa na motorização, as coisas ficam ainda mais interessantes. Além do motor a combustão que já conhecemos, o Rogue traz pela primeira vez para os EUA o sistema híbrido e-Power. Diferente dos híbridos tradicionais, aqui o motor 1.5 turbo só gera eletricidade. A tração é feita totalmente eletricamente, garantindo aquela condução suave que todos adoramos.

E não para por aí! O Rogue também vai contar com o sistema e-4ORCE, que oferece tração nas quatro rodas. Isso significa que, em baixas velocidades, ele vai funcionar como um carro elétrico puro, ativando o motor a gasolina apenas quando necessário. Essa é uma baita vantagem, especialmente para quem mora em regiões com muitas subidas ou precisa de mais estabilidade em dias de chuva.

Uma das promessas é a chegada de uma versão híbrida plug-in após o lançamento. Imagens iniciais mostram que pode compartilhar algumas partes com o Mitsubishi Outlander PHEV, já que as duas marcas fazem parte da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi.

Com tantos concorrentes fortes, como o Toyota RAV4, Hyundai Tucson e Kia Sportage, o Rogue 2027 chega em um momento crucial. Segundo informações do setor, seu lançamento deve rolar em meados de 2026, e a produção para a América do Norte deve começar logo depois. A Nissan está investindo pesado, captando US$ 4,5 bilhões em títulos para dar aquela turbinada nas suas estratégias.

O Rogue 2027 vem pra brigar, e a expectativa em torno dele só aumenta com essas novidades!