Peugeot 2008 Active reduz preço em R$ 24,7 mil para PcD

O Peugeot 2008 Active está passando por algumas mudanças interessantes no mercado. Recentemente, ele deixou de ser vendido sob a modalidade de vendas diretas para pessoas com deficiência (PcD), mas temos boas notícias: as condições para esse público continuam bem atraentes! A marca já está de olho na nova linha de 2026, então espere algumas novidades por aí.

Com a versão Active T200, o preço de tabela passa dos R$ 119.215. Para PcD, a redução é significativa, caindo para R$ 94.440. Isso significa um desconto de R$ 24.775! Esses preços são válidos, mas lembre-se que podem variar dependendo da sua região, da cor que você escolher e das opções que adicionar. Então, se você está pensando em comprar, vale a pena dar uma olhada!

Para garantir essa isenção, vai ser preciso apresentar alguns documentos. Isso inclui exames que comprovam a deficiência e um laudo médico assinado por um profissional credenciado. Depois dessa etapa, uma avaliação em uma clínica autorizada é necessária, e eles vão emitir o documento final que vai liberar a compra com todos os benefícios.

Aqui está a lista dos documentos que você vai precisar:

– Termo de curatela, se a compra for em nome de alguém maior de idade que não tenha capacidade legal.

– Formulário para solicitar a isenção de IPI, disponível na Receita Federal.

– Laudo Médico e CNH especial, com duas cópias autenticadas pelo Detran.

– Duas cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência.

– Cópia simples das duas últimas declarações de Imposto de Renda. Quem não declara deve apresentar um comprovante de isenção ou uma declaração do responsável, se for dependente.

– Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Falando um pouco sobre o que está sob o capô, o Peugeot 2008 Active vem equipado com um motor 1.0 turbo de três cilindros. Ele entrega 130 cavalos de potência e um torque de 20,4 kgfm. O câmbio automático é do tipo CVT, que simula até sete marchas. Quem já dirigiu um carro com esse tipo de câmbio sabe como ele pode ser suave e eficiente, especialmente em trânsito intenso.

A central multimídia Peugeot Connect também é um destaque nesse SUV, com uma tela de 10,3 polegadas, perfeita para quem adora tecnologia. O sistema é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, facilitando a vida de quem vive em função de mapas e playlists enquanto dirige. Além disso, o Peugeot 2008 conta com um painel de instrumentos digital, bancos que combinam tecidos e couro, faróis full-LED, freio de estacionamento eletrônico e rodas de liga leve de 17 polegadas.

Nos emplacamentos de janeiro a julho de 2025, o Peugeot 2008 registrou 7.564 unidades vendidas, um número que mostra um desempenho razoável. No entanto, o Volkswagen T-Cross ainda lidera esse segmento, com 53.554 unidades vendidas até agora, seguido pelo Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross, que não ficam muito atrás.

Se você está em busca de um SUV que não fita apenas a performance, mas também as tecnologias de conforto e estilo, o 2008 Active definitivamente merece uma volta.