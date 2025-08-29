Fiat Argo Trekking MT tem redução de R$ 19,4 mil para PcD

O Fiat Argo Trekking 1.3 MT está com uma super oportunidade para quem é pessoa com deficiência (PcD). Se você se enquadra nesse grupo, pode aproveitar a isenção de impostos e economizar uma grana na hora de levar um carro zero para casa. Durante o mês de agosto, o modelo pode ser adquirido com vendas diretas, garantindo a isenção total de IPI e uma isenção proporcional de ICMS. E fica a dica: o Argo Trekking passou por algumas atualizações visuais e continua sendo uma ótima escolha pelo bom custo-benefício, mesmo com câmbio manual.

E falando em números, o preço de tabela do Argo Trekking é de R$ 99.990, mas para o público PcD, ele sai por apenas R$ 80.540. Isso significa uma economia de nada menos que R$ 19.450! É sempre bom ficar de olho, já que os valores podem variar um pouco dependendo da sua região, da cor que você escolher e dos opcionais.

Essa promoção faz parte do programa Fiat Autonomy, que visa facilitar o acesso de PcDs a carros novos, seja para dirigir ou ser transportado. Para garantir o desconto, você vai precisar apresentar um laudo médico emitido pelo Detran ou Ciretran da sua cidade, comprovando a deficiência e indicando possíveis adaptações no veículo.

Sobre a mecânica, o Argo Trekking MT é equipado com o motor 1.3 Firefly, entregando 107 cv de potência e um torque generoso de 13,7 kgfm. Com esse motor, ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 11,8 segundos. Quanto ao consumo de combustível, um dos detalhes importantes para quem faz muitos trajetos, segundo o Inmetro, ele faz 8,5 km/l na cidade com etanol e 12,1 km/l com gasolina. Já na estrada, os números sobem: 9,6 km/l com etanol e 13,5 km/l com gasolina. Portanto, o Argo pode ser uma boa companhia, mesmo nas viagens longas.

E se você está pensando nas cores, o Argo Trekking 2026 tem cinco opções disponíveis: Preto Vulcano (sem custo extra), Vermelho Montecarlo e Branco Banchisa (ambos custando R$ 990), além das metálicas Prata Bari e Cinza Silverstone, que saem por R$ 1.990 cada. Outra coisa legal é que todas as cores, exceto a preta, contam com o teto pintado de outra cor, dando um charme extra ao visual.

Falando em recursos, o Fiat Argo Trekking MT 2026 vem bem equipado: faróis Full LED, dois airbags frontais, sistema Isofix para cadeirinhas infantis e ar-condicionado com filtro antipólen. O banco do motorista ainda tem ajuste de altura, só para garantir seu conforto e o sistema multimídia UCONNECT com tela de 7 polegadas. Ele tem espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth, além de entradas USB e comandos por voz. Perfeito para quem vive a rotina de volante.