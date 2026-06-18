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Ticiane Pinheiro participa de “Quem Ama Cuida”

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Ticiane Pinheiro fará participação especial em "Quem Ama Cuida"
Ticiane Pinheiro fará participação especial em "Quem Ama Cuida"

A apresentadora Ticiane Pinheiro, recém-contratada pela Globo, fará uma participação especial na novela “Quem Ama Cuida”, que está prestes a iniciar sua segunda fase. Neste episódio, Ticiane aparecerá entre os convidados do evento de inauguração da clínica dos personagens Rafael e César, interpretados por João Vitor Silva e Rainer Cadete.

A clínica, um dos principais núcleos da nova fase da trama, será apresentada como um espaço focado em estética e bem-estar. Rafael e César organizarão uma sofisticada cerimônia de lançamento, reunindo familiares, convidados e potenciais clientes, com o objetivo de promover sua marca e conquistar visibilidade no mercado.

Além de Ticiane, a influenciadora Thai de Melo também participará dessa cena, contribuindo para o tom de evento social na novela e destacando o uso de aparições especiais para dinamizar a narrativa.

Essa participação marca o retorno de Ticiane à produção de ficção na Globo, desde que foi anunciada sua volta à emissora. Ela assinou contrato em março deste ano e já está trabalhando em um reality show original para o Globoplay. A cena em que ela aparece deve ir ao ar entre o final de junho e início de julho, embora a data exata ainda esteja indefinida devido às frequentes mudanças na programação da emissora, especialmente por conta das transmissões de jogos da Copa do Mundo.

A novela “Quem Ama Cuida” é exibida de segunda a sábado, logo após o “Jornal Nacional”. Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner, a novela está prevista para ser exibida até 22 de janeiro de 2027. Após esse prazo, a faixa das nove receberá “Filhos do Divino”, um projeto em desenvolvimento que dará continuidade à história de “Avenida Brasil”, que foi um grande sucesso em 2012.

A participação de Ticiane, portanto, se insere em um momento de transição da novela, buscando integrar personagens populares do público em meio à narrativa da trama.

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